Take-Two poursuit un modder sur le port PC de Red Dead Redemption

L’éditeur américain Take-Two a décidé de poursuivre un modder sur le port non officiel de Red Dead Redemption.

Alors qu’une version PC de Red Dead Redemption 2 est enfin arrivée, nous n’avons jamais vu le premier jeu arriver sur la plateforme, sauf si vous utilisez le service de streaming PlayStation Now. Et bien qu’un fan ait travaillé pour apporter un mod des versions consoles sur PC, Take-Two est en train de mettre un terme à ce plan avec une poursuite pour violation de droit d’auteur.

Le chef de projet DamnedDev avait travaillé sur Red Dead Redemption: Damned Enhancement Project, qui permettait aux joueurs sur PC de profiter de graphismes améliorés et de fonctionnalités supplémentaires dans les versions Xbox 360 et PS3 du jeu à l’aide d’émulateurs.

Take-Two Interactive, la société mère de Rockstar Games, n’était pas trop contente de l’existence du projet et a tenté de le stopper en septembre, mais ce dernier a repris en novembre.

«Ils ont fait des trucs pas nets, ont obtenu des informations privées et contacté ma famille», a écrit DemandDev sur GTAForums, sans nommer Take-Two. « J’ai contacté des gens pour faire passer le mot. Je ne vais pas me laisser brutaliser en fermant ma bouche. J’ai respecté (leur demande) et arrêté le développement, mais j’espère pouvoir résoudre tout ça. »

Cependant, la société est maintenant passée à l’étape suivante. TorrentFreak rapporte que Take-Two Interactive a intenté un procès devant un tribunal de New York contre un Johnathan Wyckoff et dix codéfendeurs non identifiés.

Le procès indique que «les changements non autorisés incluent, sans s’y limiter, l’importation de la carte de jeu complète de Red Dead Redemption de 2010 dans le jeu Red Dead Redemption II (2018), améliorant les graphismes et les visuels du jeu Red Dead Redemption de Take-Two, et permettant aux joueurs de jouer une version améliorée du jeu sur ordinateur personnel («PC»), une plate-forme pour laquelle Take-Two lui-même n’a pas encore sorti le jeu Red Dead Redemption. »

Take-Two affirme que le projet viole ses droits de propriété intellectuelle et ses accords de licence d’utilisation, ajoutant qu’il a demandé «à plusieurs reprises» à Wyckoff de cesser et de s’abstenir. Comme il a ignoré ces avertissements, le studio a intenté une action en justice.

Wyckoff a maintenant mis à jour le fil de projet sur les GTAForums pour indiquer qu’il a été annulé. « Je veux m’éloigner de tout jeu R * maintenant », a-t-il écrit. « Je ne veux pas de cette action en justice, je ne peux pas me le permettre. »