La Corée du Sud va mettre fin à son couvre-feu controversé sur les jeux après près d’une décennie

La Corée du Sud va bientôt mettre fin à son couvre-feu sur les jeux en ligne après près d’une décennie.

La Corée du Sud va mettre fin au couvre-feu controversé sur les jeux en ligne qu’elle a décrété il y a près d’une décennie. La loi sur la révision de la protection de la jeunesse, communément appelée loi Cendrillon ou loi sur l’arrêt, a interdit aux fournisseurs de jeux vidéo de fournir des jeux sur Internet aux enfants de moins de 16 ans entre minuit et 6 heures du matin.

Le Korea Herald rapporte que le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme et le ministère de l’Égalité des genres et de la Famille ont récemment annoncé leur décision de modifier la loi par respect pour les droits des jeunes.

Sans surprise, l’Association coréenne de l’industrie du jeu (K-GAMES) a félicité le gouvernement pour sa décision. « Nous soutenons et saluons l’abolition de la loi sur la fermeture », a déclaré l’organisation.

Le gouvernement sud-coréen a adopté la loi controversée en mai 2011 et elle est entrée en vigueur plus tard dans l’année. Depuis septembre 2014, les parents peuvent demander que leurs enfants soient exemptés de cette loi.

L’idée était de protéger les jeunes du pays contre les jeux excessifs et, avec un peu de chance, d’empêcher l’ajout de jeux avant que cela ne devienne un problème. Les contrevenants encouraient de lourdes amendes et jusqu’à deux ans de prison, a noté le Korea Herald.

Avec le recul, il semble que le gouvernement ait été sur quelque chose, car le trouble du jeu a été officiellement reconnu par l’Organisation mondiale de la santé en 2019.

Pour mettre à jour la loi, le gouvernement devra réviser la loi portant révision de la protection de la jeunesse susmentionnée. Cela ne devrait pas se produire avant la fin de l’année à l’Assemblée nationale.