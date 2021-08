Onlyfans revient sur sa décision de bannir les contenus « sexuellement explicites »

Le service d’abonnement Onlyfans fait marche arrière concernant son intention de bannir les contenus « sexuellement explicites.

OnlyFans existe depuis 2016, mais ce n’est qu’en 2020 que nous l’avons vu gagner en popularité, en grande partie grâce à ses créateurs de contenu pour adultes. Il était donc assez surprenant de voir l’entreprise annoncer une interdiction des comportements sexuellement explicites. La communauté n’était pas satisfaite de cette nouvelle, manifestant son mécontentement sur les réseaux sociaux et annulant les abonnements, alors que les créateurs de contenu songeaient déjà à quitter la plateforme.

Tim Stokely, fondateur et PDG d’OnlyFans, a déclaré que certaines banques étaient à l’origine de l’interdiction. Apparemment, ces banques n’étaient pas à l’aise d’investir dans une plateforme à contenu pornographique. Si OnlyFans ne se conformait pas aux exigences des banques, le site pourrait perdre la capacité de traiter les paiements par carte de crédit des utilisateurs. Une banque mentionnée par Tim était JPMorgan Chase.

Cependant, une semaine seulement après l’annonce de l’interdiction, OnlyFans a déclaré qu’il la suspendrait. Selon sa déclaration, le service d’abonnement au contenu « a obtenu les assurances nécessaires pour soutenir notre communauté diversifiée de créateurs », suspendant le changement de politique prévu pour le 1er octobre 2021.

An official communication to creators will be emailed shortly.

— OnlyFans (@OnlyFans) August 25, 2021