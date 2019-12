Steam dévoile ses jeux les plus vendus de l’année

Steam a dévoilé son classement des meilleures productions de l’année écoulée en termes de ventes, nouveautés, jeux VR, et même Early Access.

Le palmarès de Steam pour 2019 est arrivé, mettant en évidence les meilleures productions de l’année écoulée en termes de ventes, nouveautés, jeux VR, et même Early Access, ainsi que les jeux avec le plus de joueurs simultanés. Comme d’habitude, les listes sont séparées en Platine, Or, Argent et Bronze et contiennent des entrées inattendues.

Malgré sa sortie sur Windows en 2015, Grand Theft Auto V reste l’un des best-sellers de l’année sur Steam. La catégorie Platine est également peuplée de PUBG, Sekiro: Shadows Die Twice et Total War: Three Kingdoms. Les jeux gratuits, notamment CS: GO, Dota 2 et Warframe, figurent dans la liste, qui est mesurée par les revenus bruts de l’année. Destiny 2 fait également son apparition, même s’il n’a été lancé sur la plateforme que le 1er novembre.

Dans la catégorie Or, nous voyons Star Wars Jedi: Fallen Order, Resident Evil 2 et Halo: The Master Chief Collection. Il y a aussi The Witcher 3: Wild Hunt de 2015, qui a récemment connu un regain de popularité, grâce à la série télévisée de Netflix.

La liste Silver montre que des titres tels que Team Fortress 2 et Borderlands 2 restent populaires, tandis que les précommandes de Cyberpunk 2077 lui assurent une place dans la section Bronze.

En ce qui concerne les meilleurs jeux sortis cette année, Red Dead Redemption 2 est classé Platine, bien qu’il ne gère que l’argent dans la liste globale des meilleurs vendeurs.

L’excellent Beat Saber et Superhot VR ont fait la première catégorie Platine VR uniquement, alors que They Are Billions et PC Building Simulator étaient deux des plus gros jeux qui ont quitté l’Early Access cette année.

Enfin, il y a les jeux les plus joués de l’année. Douze jeux avaient un nombre de joueurs simultanés de plus de 100000 personnes, dont Sekiro, PUBG, Total War: Three Kingdoms et Halo: The Master Chief Collection.

Vous pouvez consulter tous les meilleurs jeux Steam de l’année ici.