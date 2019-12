Le clip de Last Christmas de Wham! a été remasterisé en 4K

Le clip Last Christmas chanté par le duo Wham! a été remasterisé en 4K et mis en ligne sur Youtube.

Noël est arrivé au début de cette année, sous la forme d’un remasterisation 4K du clip de «Last Christmas» de Wham! C’est la preuve vivante que les années 80 ont vraiment eu lieu, avec les coiffures folles, les tailleurs et les épaulettes typique de l’époque. Le morceau a été initialement publié il y a 35 ans en décembre 1984, et Sony Music Entertainment a décidé de remasteriser les séquences originales en 4K pour le plus grand bonheur des fans du duo.

La meilleure façon de décrire ce remastering est qu’il est … bizarre. C’est comme regarder les gens s’habiller dans des costumes des années 80 parce que le remaster est très réussi. Il faut même aller jusqu’à lire le clip 4K côte à côte avec la vidéo originale « Last Christmas » sur YouTube pour s’assurer qu’ils n’ont pas embauché des acteurs pour recréer le clip vidéo. Les scènes d’intérieur et les batailles de boules de neige sont incroyables, surtout quand nous avons l’habitude de voir des images floues et globalement moins précises des années 80. Il suffit de regarder l’original, qui semble avoir été tourné en film 35 mm, pour comprendre cela.

Si vous essayez d’éviter d’entendre « Last Christmas » pour gagner The Wham! Challenge ou Whamageddon, alors on peut vous dire que ça vaut la peine de perdre le jeu pour regarder cette version 4K. Rien que de voir la merveilleuse coiffure de George Michael en 4K est un spectacle à ne pas rater.

il y a quelques moins, Universal Music Group et YouTube se sont associés pour remasteriser des clips vidéos emblématiques en SD vers la HD. Il y en a déjà plus de 100 aujourd’hui, parmi lesquels Boyz II Men, George Strait, Janet Jackson, Lady Antebellum, Lionel Richie, Meat Loaf, No Doubt, Gwen Stefani, Smokey Robinson, Kiss et Tom Petty.