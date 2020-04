Sony dévoile la toute nouvelle manette ‘DualSense’ de la PlayStation 5

Hier soir, Sony a dévoilé par surprise la toute nouvelle manette ‘DualSense’ de la PlayStation 5.

Sony a surpris tout le monde hier en dévoilant la toute nouvelle manette ‘DualSense’ de la PlayStation 5. Contrairement aux contrôleurs PlayStation précédents, le périphérique d’entrée principal de la PlayStation 5 n’aura pas le surnom DualShock traditionnel. Au lieu de cela, Sony l’appelle le «DualSense», pour mieux refléter ses nouvelles capacités. Tout comme le DualShock 4 représentait un grand pas en avant pour les contrôleurs de PlayStation, grâce à son pavé tactile intégré et au bouton « Share » utile, le DualSense promet un degré d’amélioration similaire avec plusieurs ajouts de fonctionnalités de base.

Le premier de ces ajouts, et sans doute le plus important, sont les nouveaux éléments de rétroaction haptique intégrés au DualSense sans fil. Au-delà de la simple vibration généralisée, le DualSense fera de son mieux pour imiter une « variété » de sensations. Les exemples incluent la « granulosité lente » de la conduite d’une voiture dans une boue épaisse, ou la puissante sensation de poids qui accompagne le tirage de la corde sur un arc long.

Sony n’a pas fourni beaucoup de détails spécifiques sur le fonctionnement de cette technologie, mais a déclaré que ses ingénieurs avaient incorporé plusieurs « déclencheurs adaptatifs » et « actionneurs » pour créer une expérience de jeu plus immersive. Ces améliorations, bien que supposées substantielles, ont été ajoutées de telle manière qu’elles n’augmenteront pas considérablement le poids du contrôleur dans son ensemble.

La deuxième fonctionnalité de base qui mérite d’être évoquée est la toute nouvelle matrice de microphones intégrée du DualSense. Bien que Sony admette lui-même que cette fonctionnalité ne remplace pas un casque dédié (ceux-ci seront toujours supérieurs pour la qualité de la voix), cela pourrait être pratique à la rigueur.

Enfin, Sony convertit son célèbre bouton Share en nouveau bouton « Create ». La société n’a pas précisé la différence entre les deux boutons, mais plus de détails devraient apparaître plus près du jour du lancement officiel de la PlayStation 5.

Côté design, le DualSense a connu quelques changements notables. Les deux poignées sont de forme moins rectangulaire et présentent une légère courbe le long du bord extérieur. Le pavé tactile n’est également plus rectangulaire et semble être un peu plus grand dans l’ensemble, avec deux petites barres lumineuses bleues de chaque côté. En se déplaçant vers le haut du contrôleur, nous voyons les boutons étendus L1 et R1, ainsi que, encore une fois, une esthétique plus ronde.

Dans l’ensemble, le DualSense semble avoir été inspiré par d’autres périphériques d’entrée, comme le contrôleur Nintendo Switch Pro et le contrôleur Xbox Elite. Cela ne veut pas dire qu’ils sont identiques, le DualSense est toujours un produit distinctement PlayStation, mais il est certainement plus similaire à ses concurrents que les gadgets DualShock de la génération précédente.