Quibi : 300 000 installations le jour de son lancement

Lancée lundi, la plateforme de vidéos courtes Quibi a enregistré 300 000 installations le jour de son lancement.

La plateforme de streaming vidéo aux formats courts Quibi a accumulé plus de 300 000 installations lors de sa première journée sur le marché, notamment en France, selon la plateforme d’analyse d’applications Sensor Tower. Les conditions de lancement n’étaient certes pas idéales mais l’entreprise semble se contenter de tirer le meilleur parti de la situation actuelle.

À titre de comparaison, Disney + a vu environ quatre millions d’installations mobiles au cours de son premier jour de disponibilité en route vers un total de 10 millions d’abonnés qui se sont inscrits. HBO Now a connu une journée de lancement plus modeste avec seulement 45 000 installations, mais ni Disney + ni HBO Now ne peuvent être réellement comparables.

Disney + était disponible sur une large gamme de plateformes lors de son lancement en novembre dernier, y compris les mobiles, les box TV, les téléviseurs connectés, les consoles de jeux et sur le Web. De même, le contenu de HBO était déjà largement disponible avant le lancement de HBO Now. Il est également arrivé il y a cinq ans à un moment où le secteur du streaming était un peu différent de ce qu’il est aujourd’hui.

Quibi, quant à lui, pourrait être considéré comme une victime des circonstances. La plateforme exclusivement mobile a été conçue en pensant à l’utilisateur en déplacement. Étant donné les restrictions concernant le confinement provoqué par Covid-19, le climat est vraiment l’opposé exact de ce que les créateurs de Quibi attendaient.

Également pris en compte dans l’équation, l’essai gratuit de Quibi de 90 jours et le fait que certains clients T-Mobile (USA) bénéficient d’un an d’accès gratuit. Pour avoir une image plus précise du succès de Quibi, nous devrons au moins attendre après la période d’essai de trois mois pour voir combien d’utilisateurs se convertissent en abonnés payants.