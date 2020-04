Netflix améliore le contrôle parental de son service

Netflix dévoile ses nouveaux outils de contrôle parental notamment la possibilité d’ajouter un code Pin pour protéger l’accès.

Netflix déploie une série de nouveaux outils que les parents peuvent utiliser pour filtrer le contenu que leurs enfants voient lorsqu’ils utilisent le service, y compris la possibilité de supprimer entièrement des contenus.

La société étend les options de contrôle parental à la fois pour la section générale et le portail pour enfants désigné de Netflix. Le principal ajout est la possibilité de supprimer une série ou un film individuel par titre. Considérez-le comme un filtre de recherche. Si un film comme Matrix est répertorié comme inapproprié pour un utilisateur enfant, il n’apparaîtra pas du tout sur ce compte de profil. Netflix fait également en sorte que les parents puissent filtrer les titres en fonction de la classification. S’ils veulent que le contenu affiché soit tout public, le nouvel outil de Netflix rendra cela possible.

Les autres mises à jour du contrôle parental incluent l’ajout de codes PIN pour protéger les profils, la possibilité de consulter l’historique de visualisation d’un enfant et la désactivation de la lecture automatique sur les séries dans les profils des enfants si les parents souhaitent limiter le temps d’écran.

«Le choix et le contrôle ont toujours été importants pour nos membres, en particulier les parents», a écrit Michelle Parsons, chef de produit pour enfants chez Netflix, dans un billet de blog. «Nous espérons que ces contrôles supplémentaires aideront les parents à faire les bons choix pour leur famille.»

Netflix est l’un des principaux fournisseurs de divertissement pour enfants. Environ 60% de l’ensemble des abonnés de Netflix regardent du contenu spécifique à la famille et aux enfants, a déclaré Melissa Cobb, chef de l’animation de Netflix au New York Times en 2019. Le service est également investi dans le développement de programmes pour enfants en plus d’octroyer des licences pour les meilleures séries des fournisseurs comme Nickelodeon. Avec la concurrence de Disney Plus, d’Amazon Prime Video et même d’Apple TV Plus, il est important de garantir une pléthore de contenu pour enfants et de donner aux parents le contrôle sur le contenu qui peut être diffusé.

Tous les nouveaux contrôles sont disponibles pour utilisation maintenant, et ils peuvent être trouvés dans les paramètres de contrôle dans les versions de bureau et mobile.