Il prouve que Windows 10 peut fonctionner avec seulement 192 Mo de RAM

Un passionné de technologie a prouvé que le système d’exploitation Windows 10 peut fonctionner avec 192 Mo de RAM.

Il y a quelque chose à dire sur Windows 10 pouvant fonctionner (lire: démarrer et ouvrir de petites applications) sur une machine très modeste tant qu’elle dispose d’un processeur x86 compatible qui fonctionne à 1 GHz ou plus, associé à au moins 1 Go de RAM (2 Go pour la version 64 bits). Après tout, Windows Vista a été lancé avec des exigences système similaires il y a plus de 13 ans.

Cependant, cela ne signifie pas que c’est le mieux qu’il puisse faire. Dans une expérience repérée par Tom’s Hardware, l’utilisateur de Twitter @ 0xN0ri, qui est un passionné de systèmes embarqués, est allé de l’avant et a fait une expérience inutile mais plutôt amusante pour voir jusqu’où les spécifications peuvent être réduites avant que Windows 10 ne puisse plus fonctionner correctement.

Par souci de simplicité, N0ri a exécuté la version 32 bits de Windows 10 1909 sur une machine virtuelle à l’aide du logiciel VirtualBox d’Oracle sous Arch Linux sur une tour de bureau Dell Inspiron 3670. Ensuite, le jeune homme de 16 ans a progressivement réduit la quantité de mémoire RAM affectée à la machine virtuelle et s’est demandé si Windows était capable de démarrer et de se rendre sur le bureau.

La première tentative a été faite avec 512 Mo de RAM, ce qui est supérieur à ce qui avait déjà été réalisé dans la nature sur une vraie machine avec un processeur Via C7 fonctionnant à 400 MHz (bien en dessous de l’exigence minimale de 1 GHz) et un maigre 448 Mo de RAM (techniquement 512 Mo dont 64 Mo réservés par le système pour les graphiques intégrés).

Le deuxième essai a consisté à réduire la RAM maximale allouée à 256 Mo de RAM, ce qui a très bien fonctionné. À 192 Mo, Windows 10 est toujours arrivé sur le bureau, et à 140 Mo, mais la machine virtuelle n’a pas atteint l’interface utilisateur de connexion. L’abaisser encore plus à 128 Mo a donné lieu à un magnifique écran bleu.

Fait intéressant, cela a été réalisé sans désactiver les services ou «rationaliser» l’installation de Windows 10 utilisée dans l’expérience. Certains d’entre vous ont de bons souvenirs de bricolage avec nLite pour supprimer des composants de Windows XP ou vLite pour faire de même avec Vista, qui avait une empreinte mémoire insensée au moment de son lancement, mais pouvait être réduite pour permettre des systèmes avec 256 Mo de RAM de le faire tourner, même si de nombreux composants Windows passaient à la trappe et que l’interface classique soit de rigueur.

Pourtant, un vrai système comme celui-ci ne serait guère utilisable car les seules choses que N0ri pouvait exécuter étaient le gestionnaire de tâches, l’invite de commande et l’explorateur de fichiers, et plus lent que n’importe lequel d’entre nous serait capable de supporter. Le démarrage de Windows 10 avec une faible quantité de RAM a pris plusieurs minutes, ce qui est également loin d’être idéal.