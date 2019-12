Apple Arcade ajoute une nouvelle option d’abonnement annuel de 49,99 €

Apple Arcade propose depuis aujourd’hui une nouvelle option d’abonnement : une formule annuelle à 49,99 €.

Apple Arcade ajoute une option d’abonnement annuel pour 49,99 € par an, rejoignant l’option d’abonnement mensuel de 4,99 € pour le service de jeu de la marque à la pomme, comme repéré par iFun.de.

L’option annuelle (qui coûte 59,99 $ par an au Canada, 49,99 £ par an au Royaume-Uni et 49,99 € par an en Europe) donne effectivement aux clients deux mois gratuits d’Apple Arcade en offrant une année complète d’accès au service pour le prix de 10 mois. Offrir un prix annuel réduit est commun à presque tous les autres services d’abonnement sur Internet, y compris les propres services Musique et TV Plus d’Apple, il n’est donc pas surprenant de voir Apple l’ajouter également à Arcade.

Les clients qui souscrivent déjà à l’abonnement mensuel Apple Arcade peuvent passer à l’abonnement annuel en accédant au menu Abonnements de l’application App Store. Les nouveaux abonnés Apple Arcade recevront probablement l’option annuelle lors de leur inscription également.

Pour accéder à ce nouveau forfait, il faut d’abord souscrire à l’offre mensuelle, puis se rendre dans les options d’abonnements (dans l’App Store, appuiez votre image de profil pour accéder à votre compte, puis Abonnements). La nouvelle option annuelle sera alors proposée.

Rappelons que Apple Arcade consiste en un catalogue entier de jeux conçus uniquement pour les appareils Apple et disponibles uniquement sur les appareils de la marque à la pomme. Pour être plus précis, Apple Arcade est une nouvelle section de l’App Store et, moyennant des frais, vous av accès à plus de 100 titres exclusifs réalisés par certains des meilleurs studios directement sur iOS, Apple TV et macOS. Tous les jeux proposés promettent zéro achats ou paiements intégrés. Un seul abonnement peut être partagé avec jusqu’à six personnes via le service de partage familial d’Apple.

Un autre bon point à propos d’Apple Arcade est que tous les jeux fonctionnent en mode hors ligne. Vous pouvez donc jouer à un jeu dans un avion ou dans le métro puis de reprendre votre partie où vous en êtes avec votre appareil Apple TV.