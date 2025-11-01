JoyBuy, le nouveau concurrent chinois d’Amazon

Un nouveau géant du e-commerce s’installe en France, après Temu et avant l’ouverture du premier magasin Shein à Paris.

Après Temu et avant Shein, un nouvel acteur du e-commerce fait son entrée sur le marché français. JoyBuy est une plateforme de commerce en ligne d’origine chinoise, lancée par le géant du e-commerce chinois JD.com. Elle se positionne comme une marketplace à large spectre (électronique, maison, beauté, alimentation, bricolage…) et entend concurrencer des acteurs majeurs du e-commerce, notamment en Europe.

Historique et contexte

JD.com, fondée en Chine, s’appuie sur un modèle d’e-commerce robuste avec entrepôts, logistique propre, ce qui lui permet de mieux contrôler qualité et délais. JoyBuy avait déjà été lancée ailleurs en Europe avant la France, notamment au Royaume-Uni. En 2025, la plateforme est entrée en France dans une version bêta, dans un contexte de forte concurrence des plateformes asiatiques sur le marché européen.

Les promesses et points-forts

Qualité & fiabilité : Contrairement à certaines plateformes très orientées prix bas mais critiquées pour la fiabilité, JoyBuy vise « haut de gamme » dans le segment « e-commerce chinois pour l’Europe». Livraison rapide : Grâce aux entrepôts situés en Europe (France, Allemagne, Pays-Bas, Espagne), la promesse est de livraisons «same-day» ou «next-day» pour certaines zones.

Gamme large & marques reconnues : On retrouve aussi bien des marques chinoises que des marques internationales (ex : Apple, Lego, etc).

Modèle logistique intégré : L’entreprise ne se contente pas de faire office de place de marché simple ; elle contrôle une partie de la chaîne logistique, ce qui est un atout pour le service client.

À qui s’adresse JoyBuy ?

Aux consommateurs européens qui cherchent :

une alternative aux géants comme Amazon ou aux plateformes asiatiques à bas coût,

une livraison rapide et fiable,

une large gamme de produits (électronique, maison, beauté…).

Aux utilisateurs qui souhaitent un bon compromis entre prix compétitifs et service de qualité.

Aux marques souhaitant toucher le marché européen via une plateforme qui dispose d’une logistique et d’une visibilité européennes.

Quelques limites ou points de vigilance

Bien que la livraison rapide soit promise, la disponibilité dépendra du stock local et de la zone géographique.

Comme pour toute marketplace internationale, il convient de vérifier : frais de livraison, délais, retour/garantie, frais éventuels de douane ou TVA selon les produits.

Le secteur «mode/habillement» semble encore discret sur JoyBuy en Europe pour l’instant.

FashionNetwork

JoyBuy apparaît comme un nouvel acteur sérieux dans le paysage européen du e-commerce : initié par JD.com, il mêle logistique locale, marque reconnue, rapidité de livraison et ambition de qualité. Pour les consommateurs en France et en Europe, elle propose une alternative à surveiller face aux mastodontes déjà installés. Toutefois, comme pour tout achat en ligne, il reste important de bien lire les conditions (livraison, retour, garantie) avant de commander.



