Gros changements dans l’App Store d’Apple

Apple a finalement cédé à la pression réglementaire européenne et va commencer à ouvrir son écosystème clos.

Apple a annoncé des changements importants dans ses politiques de distribution, de paiement et de navigation sur le Web pour les applications iOS. Les développeurs peuvent désormais soumettre des applications de jeux en nuage et proposer une gamme plus large de téléchargements intégrés. À partir de mars, les utilisateurs européens d’iPhone peuvent installer des magasins d’applications tiers. et les navigateurs Web ne seront pas obligés d’utiliser le moteur WebKit de Safari.

L’opérateur iOS se conforme à la nouvelle loi sur les marchés numériques de l’Union européenne, qui oblige les détenteurs de plateformes clés à maintenir un certain degré d’ouverture et d’interopérabilité dans leurs produits. Apple avait auparavant étendu les options de traitement des paiements dans certains pays européens, mais les nouveaux changements pourraient fondamentalement modifier la façon dont les utilisateurs interagissent avec les appareils Apple.

Le libellé d’Apple indique clairement que la société considère toujours le chargement latéral comme dangereux et estime qu’elle devrait être le seul juge de la sécurité sur iOS. Comme Apple n’autorise le chargement latéral qu’à contrecœur en raison de nouvelles réglementations, les utilisateurs n’auront probablement pas accès à cette fonctionnalité à l’échelle mondiale jusqu’à ce que les législateurs aux États-Unis et dans d’autres régions, des lois similaires sont adoptées.

Les magasins d’applications alternatifs peuvent être téléchargés à partir des sites Web des développeurs et ne sont pas soumis aux restrictions de contenu d’Apple, mais doivent néanmoins passer le processus de certification de l’entreprise pour garantir les fonctionnalités de base, la sécurité et la confidentialité. De plus, Apple a réduit, mais pas éliminé, ses frais de commission. pour les logiciels provenant de distributeurs tiers.

Apple's plan to thwart Europe's new Digital Markets Act law is a devious new instance of Malicious Compliance. They are forcing developers to choose between App Store exclusivity and the store terms, which will be illegal under DMA, or accept a new also-illegal anticompetitive… — Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) January 25, 2024

Epic Games n’a pas perdu de temps pour annoncer le retour de la version native iOS de Fortnite via un lanceur indépendant, mais le PDG Tim Sweeney a fustigé les nouvelles règles du géant de Cupertino, affirmant qu’elles donnent à Apple un pouvoir excessif sur les plateformes de distribution qui réussissent. -party launcher nécessite le consentement de l’utilisateur, et les utilisateurs peuvent empêcher les magasins alternatifs de télécharger ou de mettre à jour le logiciel à tout moment.

Les navigateurs Web ne seront plus obligés d’utiliser le WebKit d’Apple, mais ils nécessiteront des autorisations similaires. Ce changement signifie probablement que de nombreux navigateurs Chromium apparaîtront bientôt sur iOS en Europe, et Firefox sur iPhone bénéficiera davantage de ses fonctionnalités de bureau. les navigateurs pourraient réduire la dépendance des utilisateurs à l’égard des applications.

Pendant ce temps, les développeurs du monde entier peuvent désormais soumettre des applications iOS capables de diffuser des catalogues entiers de jeux. Des services tels que Xbox Cloud Gaming, GeForce Now et PlayStation Plus n’ont plus besoin de Safari pour diffuser des jeux aux abonnés sur iOS. De plus, les applications peuvent désormais inclure des mini-applications. , mini-jeux, chatbots et plugins sous forme d’achats intégrés.