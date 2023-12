Des milliers de faux câbles HDMI saisis en une seule journée à Taïwan

Des milliers de faux câbles HDMI saisis en une seule journée dans plusieurs villes de Taïwan.

Un raid coordonné dans les principales villes de Taiwan a conduit la police à saisir une quantité importante de produits portant la marque « HDMI » sans autorisation officielle. Si vous ne le savez pas, HDMI est une marque déposée, pas seulement un nom de câble.

Selon les médias locaux, une opération policière massive a permis de récupérer 3 037 câbles HDMI et autres produits contrefaits en une seule journée. Plusieurs vendeurs ont été ciblés mercredi dans les principales villes de Taiwan, saisissant des marchandises dont la « valeur marchande » en infraction s’élève à plus de 80 millions de dollars TWD (2,6 millions de dollars).

HDMI est une interface multimédia propriétaire pour les appareils numériques, et les fabricants de câbles doivent payer l’administrateur de licence HDMI pour obtenir une licence appropriée pour utiliser la marque. Bien qu’il existe des alternatives non propriétaires telles que le DVI, la marque HDMI reste extrêmement populaire auprès des amateurs de vidéo et du grand public.

Un capitaine de police, cité par les chaînes de télévision taïwanaises, a mentionné que les consommateurs et les vendeurs ont tendance à mal comprendre HDMI. Ils utilisent la marque HDMI comme surnom commun pour le câble de connexion homonyme, ignorant probablement qu’il s’agit d’une marque déposée que les fabricants ne peuvent pas exploiter gratuitement.

La HDMI Association a organisé une réunion d’information au Computex au cours de l’été pour présenter son label de certification anti-contrefaçon de deuxième génération. Il est conseillé aux consommateurs de rechercher les étiquettes HDMI « officielles », qui incluent des mesures anti-contrefaçon telles que des motifs, des éléments holographiques et des QR codes.

Les statistiques citées par les rapports taïwanais indiquent qu’entre 2022 et août 2023, de faux produits HDMI d’un montant de près de 4 milliards de dollars TWD (128 millions de dollars) ont été vendus dans le pays. La valeur marchande de ces marchandises non autorisées inclurait probablement également le prix réel des câbles et les amendes liées aux licences.

L’association HDMI a déclaré que les fabricants et les vendeurs de produits contrefaits seraient visés par des poursuites judiciaires. Cependant, les consommateurs doivent également prêter attention à la qualité globale des produits qu’ils achètent, car les faux câbles sont souvent mal conçus ou mal fabriqués et peuvent même présenter un risque potentiel d’incendie ou d’électricité.

Les programmes de licence HDMI fournissent des normes et des directives que les fabricants doivent respecter pour fournir des produits de qualité aux clients. Un câble HDMI approprié doit fournir à la fois un signal de qualité et cohérent et des connexions sûres pour les téléviseurs ou autres appareils multimédias. L’accès aux spécifications HDMI 1.3a est actuellement disponible gratuitement sur le site Web HDMI LA, tandis que les dernières spécifications (2.1b) ne sont disponibles que via des forfaits payants.