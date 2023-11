New York compte se doter de taxis aériens électriques d’ici 2025

La ville de New York compte se doter de taxis aériens électriques d’ici l’année 2025.

Lundi, la start-up de transport Joby Aviation a effectué un vol de démonstration de son avion électrique à décollage et atterrissage vertical (eVTOL) à six hélices à New York, dans le cadre d’une conférence de presse tenue par le maire de New York, Eric Adams.

Les taxis aériens de Joby ne sont pas actuellement autonomes. Le pilote vétéran James « Buddy » Denham a effectué le vol de démonstration. Denham est le pilote d’essai en chef de Joby pour sa phase de tests à bord, qui a débuté début octobre. Jusque-là, Joby effectuait des vols d’essai à distance depuis le sol. La startup est actuellement dans la troisième des cinq étapes de certification FAA.

Actuellement, l’héliport de Manhattan ne dispose pas de l’infrastructure nécessaire pour prendre en charge les vols électriques, mais le maire Adams a promis que la ville y travaillait.

« Aujourd’hui, nous portons la durabilité dans le ciel et dans nos rues, et les New-Yorkais peuvent sentir l’électricité dans l’air de notre ville alors que nous électrifions l’infrastructure de notre héliport », a déclaré Adams. « Notre vision pour l’héliport du centre-ville de Manhattan créera le plus grand héliport du monde. premier héliport doté d’une infrastructure pour les avions électriques et mettre ce bien public au service des New-Yorkais en tant que plaque tournante du transport durable et des livraisons locales. »

Si tout se passe comme prévu, Joby prévoit de proposer des vols commerciaux depuis et vers l’héliport du centre-ville de Manhattan vers l’aéroport JFK d’ici 2025. Le trajet ne devrait prendre que sept minutes environ, avec une pause de cinq minutes pour recharger l’eVTOL à l’héliport.

Cependant, ses projets dépendent en partie de la sélection des autorités municipales comme fournisseur officiel d’eVTOL. La start-up rivale de taxis aériens Volocopter est également en lice pour proposer des vols commerciaux à New York. Elle dispose d’un eVTOL biplace à 18 hélices entièrement autonome qui a enregistré plus de 2 000 vols d’essai. Cependant, la question de savoir si le public et les autorités municipales sont prêtes pour les véhicules aériens autonomes est discutable.