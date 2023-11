Tesla empêche ses clients de revendre trop rapidement le Cybertruck

Les propriétaires de Cybertruck risquent gros s’ils revendent leur véhicule au cours de la première année.

Le Cybertruck de Tesla arrive enfin sur les routes ce mois-ci après des années de retard. L’achat d’un véhicule unique comme celui-ci comporte sans aucun doute le risque de ne pas l’aimer, mais au moins, il y a toujours la possibilité de le revendre, n’est-ce pas ? Pas selon une mise à jour au contrat d’achat de véhicule automobile de Tesla, qui se réserve le droit de poursuivre les propriétaires de Cybertruck pour 50 000 $ ou plus s’ils tentent de vendre leur véhicule au cours de la première année de possession.

Comme pour tout produit nouveau et très demandé, il est possible que certaines personnes achètent un Cybertruck juste pour le revendre avec profit. Le fait qu’un premier modèle ait été vendu aux enchères le mois dernier pour 400 000 $ est susceptible d’exciter encore plus les scalpers.

Mais Tesla a ajouté une section à son contrat d’achat de véhicule automobile intitulée « Pour Cybertruck uniquement » qui oblige les utilisateurs à s’engager à ne pas vendre ou tenter de vendre le véhicule au cours de la première année suivant sa date de livraison.

Tout acheteur qui décide d’ignorer l’avertissement peut voir Tesla demander une injonction pour empêcher le transfert du titre du Cybertruck. La société exige également du vendeur des dommages-intérêts d’un montant de 50 000 $ « ou la valeur reçue en contrepartie de la vente ou du transfert, selon celui qui est le plus élevé. »

Si cela ne suffit pas à inciter à éviter de retourner un Cybertruck, Tesla ajoute que quiconque le fera pourrait également se voir interdire d’acheter l’un de ses véhicules à l’avenir.

Good news for Cybertruck buyers: Tesla is contractually preventing reselling in the first year of ownership!

Tesla will receive first right of refusing to repurchase Cybertrucks.

If buyers break the contract, Tesla can sue for $50k or the profit made on the sale.

You may… pic.twitter.com/5YPH07FAtO

— Matthew Donegan-Ryan (@MatthewDR) November 11, 2023