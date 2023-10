Apple augmente les prix de la plupart de ses services

Apple a annoncé une augmentation des prix de la plupart de ses services d’abonnement, certains de plus de 40 %.

Apple a augmenté les prix de plusieurs de ses services d’abonnement aux États-Unis et ailleurs dans le but simple de générer plus de revenus. Quelques euros de plus par mois ne feront pas sauter la banque pour la plupart, mais en termes de pourcentage, les augmentations de prix sont significatives. Pire encore, ils surviennent à un moment où le coût de pratiquement tout est en hausse. De plus en plus, les utilisateurs finaux vont commencer à examiner de plus près leurs abonnements et à réduire une partie du gras.

À partir d’aujourd’hui, Apple Arcade vous coûtera 6,99 € par mois après un essai gratuit d’un mois. Cela représente une augmentation de 40 pour cent par rapport au tarif mensuel précédent de 4,99 €. Apple News+, quant à lui, coûte désormais 12,99 € après une augmentation de 30 % par rapport à 9,99 € par mois. Apple TV+ passe également de 6,99 € par mois à 9,99 €, soit une augmentation de 43 %.

La hausse des prix d’Apple TV+ est la deuxième en autant d’années puisque le service de streaming a initialement fait ses débuts à 4,99 € avant de passer à 6,99 € par mois en octobre 2022.

Apple One, l’offre groupée d’abonnements de Cupertino, est désormais également plus chère. Un forfait individuel, qui comprend l’accès à Apple TV+, Apple Music, Apple Arcade et 50 Go de stockage iCloud, coûte désormais 19,95 € par mois, soit une hausse d’environ 17,5 % par rapport au tarif précédent de 16,95 €.

Les forfaits Famille et Premier ne sont pas non plus exemptés des hausses de prix. Le forfait haut de gamme coûte désormais 37,95 € par mois, tandis que le forfait familial a été augmenté à 25,95 € par mois.

Apple Music et Apple Fitness+ ont réussi à éviter un prix plus élevé pour le moment.

La semaine dernière, Netflix a de nouveau augmenté le coût de ses forfaits de base et premium sur les principaux marchés, notamment aux États-Unis, au Royaume-Uni et en France. Le forfait de base coûte désormais 11,99 € par mois sur les marchés où il est toujours proposé, tandis que le niveau premium est passé de 19,99 € à 22,99 € par mois. En France, le forfait Netflix le plus abordable est le forfait standard avec forfait publicitaire à 6,99 € par mois.