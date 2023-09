Torrent9 : l’adresse officielle du site en 2023

Torrent9, l’un des sites de torrent les plus visités en France, est bloqué par les FAI. Voici comment contourner la censure.

Torrent9 est un site de torrent bien connu dans le monde de la distribution de fichiers numériques. Il permet aux utilisateurs de télécharger une grande variété de contenus, notamment des films, des séries TV, des logiciels, des jeux, de la musique et bien plus encore. Cependant, Torrent9 a fait l’objet de nombreuses controverses et de poursuites judiciaires au fil des ans. Dans cet article, nous allons explorer ce qu’est Torrent9, son fonctionnement et examiner l’actualité récente concernant le site. Qu’est-ce que Torrent9 ? Torrent9 est un site de torrent, ce qui signifie qu’il agit comme un moteur de recherche pour les fichiers torrent. Les fichiers torrent sont de petits fichiers contenant des informations sur le contenu que vous souhaitez télécharger, ainsi que des informations sur les sources (les ordinateurs qui partagent ce contenu). Les utilisateurs peuvent télécharger ces fichiers torrent et les ouvrir avec un logiciel client torrent, tel que uTorrent ou BitTorrent, pour télécharger le contenu réel à partir des sources disponibles. Le site a gagné en popularité en raison de sa vaste bibliothèque de contenus disponibles, de sa facilité d’utilisation et de sa rapidité de téléchargement. Les utilisateurs peuvent trouver des films récents, des séries TV populaires, des jeux vidéo, des livres électroniques, de la musique et bien plus encore sur le site. Cependant, Torrent9 a été confronté à de nombreuses controverses et à des problèmes juridiques au fil des ans. Voici quelques-unes des actualités récentes liées au site : Blocages et poursuites judiciaires : Comme de nombreux autres sites de torrents, le site a été la cible de blocages et de poursuites judiciaires dans divers pays. Les autorités tentent souvent de bloquer l’accès au site en ordonnant aux fournisseurs d’accès à Internet de le bloquer. Cependant, les administrateurs du site ont réussi à contourner ces blocages en changeant régulièrement de domaine. Fermeture et réouverture : Torrent9 a été fermé à plusieurs reprises, mais il a toujours réussi à renaître sous de nouveaux noms de domaine. Cela rend difficile la fermeture définitive du site, car il réapparaît souvent sous une forme ou une autre. Alternatives : En raison des poursuites judiciaires et des blocages, de nombreux utilisateurs se sont tournés vers des alternatives, comme The Pirate Bay, 1337x et RARBG. Ces sites offrent également une grande variété de fichiers torrent. Risques pour les utilisateurs : Il est important de noter que l’utilisation de Torrent9 et d’autres sites de torrents comporte des risques, notamment des problèmes juridiques potentiels liés au téléchargement de contenu protégé par des droits d’auteur et des risques liés à la sécurité informatique, tels que les logiciels malveillants.

Quelle est la vraie adresse de Torrent9 ?

Pour contrer le blocage, le tracker change régulièrement d’extension pour son nom de domaine. Ainsi, il est toujours possible d’accéder au tracker via l’adresse suivante https://www.torrent9.so/. Les anciennes adresses officielles Torrent9.ac, .uno et .cz ainsi que les sites miroirs .onl / .cat et .nz renvoient directement vers le nom de domaine Torrent9.so, la seule url fonctionnelle et officielle.

Depuis mi-novembre 2019, Torrent9 évolue également sous un autre nom : Oxtorrent. Cependant, l’URL que nous avons mentionné ci-dessus reste toujours valable.

Attention aux clones de Torrent9

Petite mise en garde : si Torrent9 vous redirige vers une page d’inscription et vous demande votre numéro de carte bancaire, n’allez pas plus loin, ne renseignez aucune information et quittez le site. Face à la popularité du site, de nombreuses personnes peu scrupuleuses tentent de surfer sur le succès du site pour dérober les coordonnées bancaires des internautes. Pour cela, ils renvoient vers un site qui demande de s’inscrire et de rentrer le numéro de carte bancaire. Il s’agit d’une tentative de phishing. Voici la listes des sites de phishing identifiés :

torrent9.to;

torrent9.site;

lemonlemag.fr;

rueduplanet.fr.