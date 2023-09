Steam fête ses 20 ans

Steam, leader du jeu vidéo dématérialisé sur PC, vient de souffler ses 20 bougies.

Cela fait 20 ans que Valve a lancé Steam, le service de distribution numérique (initialement controversé) qui allait devenir de facto la plateforme de jeu sur PC. Valve célèbre cet anniversaire avec un retour sur certains des plus grands moments des deux dernières décennies et bien sûr, des promos.

Steam est arrivé le 12 septembre 2003, un peu plus d’un mois après le lancement de MySpace, afin de fournir plus facilement les mises à jour des jeux Valve. Il faudra encore un an avant que le jeu de tir à la première personne de Valve, Half-Life 2, ne soit lancé sur la plateforme, arrivant la même année que Facebook et l’emblématique Motorola Razr.

Les personnes intéressées peuvent parcourir le chemin de la mémoire sur Steam, mais passons aux promos disponibles.

Plusieurs jeux Valve mémorables bénéficient de réductions importantes pour une durée limitée, et les baisses de prix sont palpables. La plupart des jeux Half-Life sont réduits de 90 %, tout comme Left 4 Dead et Left 4 Dead 2, Portal 2, Counter-Strike et Counter-Strike : Source. Half-Life : Alyx est une exception notable, mais il est toujours à 66 % de réduction dans le cadre de la promo, le ramenant à 20,05€.

Certains jeux non-Valve sont également proposés avec des réductions substantielles, notamment Mass Effect Legendary Edition à 80 % de réduction, 75 % de réduction sur Halo : The Master Chief Collection et Tekken 7, et 89 % de réduction sur Shadow of the Tomb Raider.

Il se trouve également qu’Activision célèbre les 20 ans de Call of Duty avec ses propres promos. Pour une durée limitée, vous pouvez obtenir jusqu’à 67 % de réduction sur certains jeux CoD, notamment Black Ops II et Black Ops III, Infinite Warfare et Ghosts, et la moitié sur des titres comme Vanguard, les Black Ops originaux, Modern Warfare et Modern Warfare Remastered, et le tout premier CoD.