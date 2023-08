Dropbox met un terme au stockage cloud illimité

Dropbox met un terme à son offre de stockage illimité à cause d’abus constatés chez certains clients.

Dropbox a annoncé que son plan Advanced, axé sur les entreprises, était en train d’être transféré vers une politique de stockage limité. L’entreprise a expliqué que le plan illimité initial avait été conçu pour offrir aux équipes autant de stockage qu’elles en avaient besoin, et qu’elle savait que certaines organisations en utiliseraient beaucoup plus que d’autres.

Cependant, Dropbox affirme avoir pris conscience d’un nombre croissant de clients achetant des abonnements Advanced même s’ils ne dirigeaient pas d’entreprise ou d’organisation ; au lieu de cela, beaucoup ont utilisé le stockage illimité à d’autres fins, notamment l’exploitation de crypto et de Chia, des personnes indépendantes mettant en commun le stockage pour des cas d’utilisation personnelle, ou même des cas de revente de stockage.

Dropbox a ajouté qu’il y avait eu une augmentation de ce type de comportement au cours des derniers mois, alors que d’autres services apportaient des modifications de politique similaires à leurs niveaux de stockage illimité. Il indique que de tels clients peuvent consommer des milliers de fois plus de stockage que les clients professionnels légitimes.

Dropbox a confirmé qu’il n’offrirait plus à ses clients autant de stockage qu’ils en ont besoin et qu’il passait à un système payant. Les clients qui utilisent 35 To ou moins par licence, ce qui couvre plus de 99 % des clients Advanced, peuvent conserver la même quantité qu’ils utilisent au moment où ils sont informés du changement. Ils bénéficient également d’un crédit supplémentaire de 5 To de stockage commun pendant cinq ans, sans frais supplémentaires par rapport à leur forfait existant.

La petite minorité utilisant actuellement plus de 35 To bénéficiera de la même offre, mais les 5 To supplémentaires (jusqu’à 1 000 To) de stockage mutualisé ne seront gratuits que pendant un an. Dropbox a déclaré qu’il contacterait ces clients pour discuter d’une gamme de solutions de stockage adaptées à leur entreprise.



« Nous commencerons à migrer progressivement les clients existants vers la nouvelle politique le 1er novembre », déclare l’équipe, ajoutant : « Vous n’avez rien à faire aujourd’hui. Nous informerons tous les clients au moins 30 jours avant la date de migration prévue. »

Les nouveaux clients du forfait Advanced paieront 18€ par utilisateur et par mois lorsqu’ils sont facturés annuellement, avec un minimum de trois utilisateurs requis, et bénéficieront de 15 To de stockage commun.