Flipper Zero : l’outil de hacking banni d’Amazon

Amazon a décidé d’interdire les ventes du Flipper Zero, un outil de hacking à destination des experts en cybersécurité.

Flipper Zero est un dispositif électronique open-source de sécurité informatique conçu pour tester et hacker différents types de systèmes électroniques. Il est doté d’une multitude de fonctionnalités telles que la radio, l’infrarouge, la NFC, le Bluetooth, le Wi-Fi, un écran, des boutons et des LED, qui permettent aux utilisateurs d’interagir avec une large gamme de périphériques électroniques tels que les cartes à puce, les systèmes de verrouillage sans clé, les jouets, etc. Le Flipper Zero est conçu pour être facilement programmable et personnalisable, et est destiné aux passionnés de sécurité informatique, aux développeurs de logiciels, aux hackers et à toute personne souhaitant comprendre comment fonctionnent les systèmes électroniques.

Sur la base de ces capacités, Amazon considère les capacités NFC de Flipper Zero comme un risque de sécurité potentiel, car de nombreuses cartes bancaires et de crédit qui offrent des transactions sans contact utilisent la communication NFC. Cette capacité qualifie le Flipper Zero en tant qu’appareil de skimming de cartes dans la catégorie de Produits restreints sur Amazon.

Dans une précédente interview avec Wired, le co-créateur de Flipper Zero, Alex Kulagin, a défendu l’appareil, déclarant qu’il est destiné à des fins éducatives et de divertissement pour les amateurs. « Nous voulons vous aider à comprendre quelque chose en profondeur, à explorer son fonctionnement et à explorer le monde sans fil qui vous entoure mais qui est difficile à comprendre », a déclaré Kulagin.

Depuis l’interdiction, Amazon a demandé aux vendeurs de retirer ou de supprimer toutes les annonces associées au Flipper Zero ou à d’autres produits restreints. Les vendeurs qui ne se conforment pas dans les 48 heures suivant la réception de leur avertissement risquent l’annulation du compte du vendeur et leurs fonds peuvent être définitivement retenus.

Bien qu’il ne manque pas de vidéos YouTube et d’autres articles qui se concentrent sur les utilisations plus « colorées » du Flipper, la vérité est qu’il n’a jamais été conçu à l’origine avec le chaos à l’esprit.