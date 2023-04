Batman Arkham Knight sur PS4 : ce qu’il faut savoir

S’il y a bien une chose de sûre dans l’univers vidéoludique, c’est que depuis 2009, les fans du célèbre chevalier noir de Gotham City sont aux anges grâce à la série de jeux d’action-aventure Batman : Arkham.

Une licence prolifique qui aura vu pas moins de quatre jeux d’excellente qualité en l’espace de cinq ans à peine, Batman : Arkham Asylum (2009), Batman : Arkham City (2011), Batman : Arkham Origins (2013) et enfin celui qui nous intéresse dans cet article, Batman : Arkham Knight sorti en 2015 sur PlayStation 4, Xbox One et PC.

Après un troisième volet développé exceptionnellement par les équipes de chez Warner Bros qui s’inscrivait comme un préquel d’excellente qualité technique, mais manquant probablement un peu d’originalité ; le studio fondateur de la saga, Rocksteady Studios, revient aux commandes pour nous offrir un quatrième volet époustouflant et repoussant les limites de tout ce que nous avions pu voir auparavant.

Dans ce nouvel opus de la saga, vous incarnerez une nouvelle fois le justicier milliardaire dans une histoire qui fait office de suite directe à Batman : Arkham City puisqu’elle vous place moins d’un an après les évènements concluant le second opus, Batman : Arkham City.

Dans ce nouveau volet concluant la saga des Batman Arkham, vous devrez faire face à de nombreux ennemis issus de l’univers culte de chez DC comme l’épouvantail, le pingouin, l’homme mystère et bien d’autres antagonistes encore, parfaitement connus des fans de l’homme chauve-souris.

Un défi colossal dans une ville de Gotham City en monde ouvert, cinq fois plus grand que celui du précédent opus.

Pour relever ce challenge considérable, vous aurez bien évidemment accès à tous les accessoires et gadget traditionnels de l’homme chauve-souris comme les batarangs ou encore le lance-grappin, mais à ceux-ci s’ajoute pour la première fois dans la saga, la célèbre Batmobile, véritable machine de guerre, que vous pourrez contrôler à votre guise pour lutter contre le crime à travers les dédales de la ville sombre.

Entre le gameplay amélioré avec un système de combat plus fluide et nerveux que dans les précédents opus, l’histoire magnifiquement écrite avec de nombreux rebondissements inattendus, la bande-son magnifique et immersive, collant parfaitement à l’ambiance sombre de Gotham, ainsi que des graphismes de haute qualité ; Batman Arkham Knight a tout pour plaire aux fans de la série et même les nouveaux venus qui verront là une porte d’entrée particulièrement alléchante pour découvrir cet univers captivant.

À noter que vous pourrez renforcer encore l’expérience en profitant des nombreux DLC mis à votre disposition qui mettent à l’honneur d’autres personnages de l’univers de Batman, comme le « Harley Quinn Story Pack » ou encore « Batgirl : A Matter of Family », offrant des skins, du contenu supplémentaire pour le jeu et surtout, la possibilité de prendre le contrôle d’autres personnages iconiques de la licence.