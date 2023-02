YouTube teste une option de streaming 1080p « Premium » pour les abonnés

YouTube teste actuellement une option 1080p de meilleure qualité pour les abonnés de son service Premium.

De temps en temps, YouTube lance des « expériences » limitées pour tester de nouvelles fonctionnalités ou de nouvelles options. Le géant américain le fait apparemment pour recueillir les commentaires des utilisateurs et modifier ses plans en conséquence.

La dernière expérimentation de YouTube porte sur une nouvelle option de qualité pour le streaming vidéo, une option « 1080p Premium » qui n’est accessible qu’aux abonnés du service YouTube Premium. YouTube a confirmé l’expérience, même si la société ne prévoit pas de supprimer les options de visualisation habituelles fournies aux utilisateurs gratuits pour le moment.

La nouvelle option a été remarquée par certains utilisateurs de Reddit, qui ont déploré le fait que le nouveau PDG de YouTube « apportait déjà des changements ». L’option Premium 1080p fournit apparemment un bitrate amélioré pour la résolution Full HD. Comme les passionnés de vidéo le savent très bien, un débit binaire plus élevé (ou « amélioré ») signifie que plus de bits sont diffusés dans le lecteur, offrant une expérience vidéo de meilleure qualité en utilisant la même technologie de codec.

Le débit binaire n’est en fait qu’une variable dans l’équation complexe des vidéos Internet, car la résolution, la profondeur des couleurs et la qualité globale de la vidéo originale jouent également un rôle dans l’expérience de visionnage. De plus, lorsqu’une vidéo est téléchargée sur YouTube, sa qualité diminue généralement malgré tous les efforts déployés pour utiliser le débit binaire le plus élevé possible pendant la phase de montage vidéo.

Selon le porte-parole de YouTube, Paul Pennington, la nouvelle option de streaming 1080p est actuellement disponible pour « un petit groupe d’abonnés YouTube Premium ». Pennington explique la partie « débit amélioré » comme un moyen de fournir plus d’informations par pixel, ce qui se traduit par une « expérience de visionnage de meilleure qualité ».

Pennington a également confirmé que la nouvelle option n’affecte pas la qualité vidéo 1080p existante pour les utilisateurs non payants. Le débit binaire standard de YouTube pour les vidéos Full HD peut osciller entre 8 et 10 mégabits par seconde, ce qui entraîne une forte baisse de la qualité vidéo par rapport à une sortie vidéo domestique 1080p sur disque Blu-ray pouvant aller jusqu’à 40 Mbps.

Selon une capture d’écran de l’outil YouTube « stats for nerds » fourni par un autre utilisateur de Reddit, la nouvelle option 1080p Premium semble monter jusqu’à environ 13 Mbps par rapport à la limite supérieure de 10 Mbps susmentionnée.