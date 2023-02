Les meilleurs moyens d’obtenir des Bitcoins gratuits

Vous vous demandez si vous pouvez acquérir des Bitcoins gratuitement ? Si c’est le cas, voici quelques astuces pour gagner des Bitcoins gratuits.

Depuis son lancement, la valeur du Bitcoin n'a cessé d'augmenter. Bien qu'il ait connu quelques jours de baisse, il a été globalement haussier. Rappelez-vous que le Bitcoin a récemment atteint 65 000 dollars… L'idée d'une monnaie numérique totalement décentralisée, sans frontières et non censurée est nouvelle et mérite qu'on s'y attarde, aussi je ne suis pas trop étonné par cette course irrationnelle. De plus, les individus du monde entier ont commencé à reconnaître la force du Bitcoin.

Comment obtenir des Bitcoins gratuits

Tous les exemples présentés ci-dessous sont des exemples de robinets à Bitcoins, c’est-à-dire des sites Web qui offrent aux utilisateurs la possibilité d’obtenir de petites sommes de Bitcoins en échange de la réalisation de tâches. Même s’ils ne vous rapporteront pas beaucoup de Bitcoins immédiatement, vous pouvez en amasser au fil du temps et les utiliser pour faire des recherches sur la crypto-monnaie.

Gagner des Bitcoins gratuits en faisant des achats

L’un des moyens les plus rapides d’obtenir des Bitcoins gratuits en effectuant des achats en ligne consiste à « acheter et gagner ». En utilisant un programme de récompense en crypto-monnaie comme Bitrefill ou Lolli, vous pouvez être payé en Bitcoins pour vos achats en ligne habituels.

Lolli prend en charge la plupart des principaux détaillants en ligne, et vous pouvez l’utiliser régulièrement pour gagner un nombre respectable de Bitcoins.

Voici les étapes que vous devez suivre pour commencer :

Visiter le site Web de Lolli.

Créer un compte gratuit.

Télécharger l’extension pour Chrome.

Avec plus ou un arrangement unique, Lolli vous donnera des Bitcoins gratuits. Avec de la pratique, vous pouvez utiliser cette stratégie pour accumuler des Bitcoins. Vous pouvez maintenant gagner des Bitcoins gratuits chaque fois que vous faites des achats en ligne dans l’un des plus de 500 magasins partenaires.

Jouer à des jeux sur un téléphone ou un ordinateur pour gagner des Bitcoins

Jouer à des jeux sur un téléphone ou en ligne est l’un des moyens les plus agréables et les plus plaisants de gagner des Bitcoins gratuits. C’est vrai ; vous pouvez recevoir des Bitcoins en jouant à des jeux sur un ordinateur ou un téléphone.

Certains sites Web bombardent leurs visiteurs de publicités. Rejoindre un crypto-casino vous permet de jouer aux jeux de casino habituels, aux événements sportifs et aux loteries, en évitant les publicités et en gagnant peut-être un gain important en Bitcoins.

Écrire sur les crypto-monnaies pour gagner des Bitcoins

Si vous avez beaucoup d’informations sur le secteur, plusieurs blogs, sources d’information et forums sur les crypto-monnaies vous paieront en Bitcoins pour que vous leur fassiez part de vos réflexions et écriviez pour eux.

Les personnes qui écrivent sur le Bitcoin sont récompensées par des forums Bitcoin bien connus comme Publish0x. Les utilisateurs peuvent gagner des Bitcoins et d’autres crypto-monnaies sur ce site. De plus, ils peuvent recommander des auteurs qu’ils apprécient.

Gagner de l’argent grâce au trading

Le trading de crypto-monnaies est un autre moyen légitime et économique de gagner des Bitcoins. Le concept est simple, mais il faut être conscient et réfléchi pour réussir. L’idée fondamentale de cette stratégie est la diversification : acheter plusieurs crypto-monnaies lorsque le marché est morose et les vendre lorsqu’il est haussier.

En les vendant à profit et en gagnant des Satoshi, vous pouvez ainsi augmenter vos gains en BTC en cliquant ici. Suivez et surveillez de près vos crypto-monnaies préférées pour commencer. Commencez à faire des investissements dans celles-ci sur plusieurs marchés.

Est-il temps d’investir dans le Bitcoin maintenant ?

La réponse à cette question sera très variable en fonction de vos objectifs financiers et du niveau de risque. Parce qu’ils ont plus de temps pour attendre le marché, les jeunes investisseurs prennent souvent des actifs plus risqués, alors que les investisseurs plus âgés sont généralement plus conservateurs.

Certains conseillers financiers considèrent les crypto-monnaies comme des actifs spéculatifs. Cela s’explique par la volatilité du marché qui en fait des investissements extrêmement dangereux et peut-être lucratifs pour certaines personnes. Par conséquent, ils conseillent d’investir un montant minime dans le Bitcoin.

Consultez également un expert avant d’investir afin d’obtenir des conseils et une orientation personnalisés sur la manière de procéder. Il est évident que le Bitcoin est plus largement utilisé que jamais et qu’il n’est pas prêt de disparaître.