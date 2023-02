Vous vous demandez si vous pouvez accepter des Bitcoins sur votre site Web ? Si oui, voici comment accepter les Bitcoins sur votre site web.

La question de savoir si c’est une bonne idée d’accepter les paiements en Bitcoins est une question à laquelle beaucoup d’entre nous réfléchissent alors que les crypto-monnaies deviennent de plus en plus populaires. En fin de compte, c’est à vous de décider si vous acceptez ou non les paiements en bitcoin 360 ai votre site Web, mais si vous le faites, vous devez le mettre en place correctement.

Une fois que vous avez décidé d’accepter les crypto-monnaies, la mise en place du traitement des paiements est assez simple. Cependant, veuillez déterminer si les crypto-monnaies sont appropriées pour votre entreprise. Même si les crypto-monnaies ont connu une croissance importante (la valeur marchande du Bitcoin est supérieure à 1 000 milliards de dollars), les avis restent partagés à leur sujet. Chaque ardent partisan de la crypto-monnaie a une critique de premier plan.

C’est complexe, et accepter des paiements en crypto-monnaies sur votre site web peut être déstabilisant si vous ne comprenez pas complètement comment tout cela fonctionne. Vous pouvez choisir d’investir les paiements en Bitcoins sur une application officielle de trading, sinon de les stocker.

Les avantages de l’acceptation des Bitcoins sur votre site Web

Accepter les Bitcoins sur votre site Web contribue à l’identification de votre marque et, dans l’esprit de certaines personnes, démontre que vous dirigez une entreprise avant-gardiste qui n’hésite pas à adopter les nouvelles technologies.

Il peut également être financièrement avantageux d’accepter les Bitcoins sur votre site web. Par rapport aux méthodes de paiement conventionnelles, les crypto-monnaies peuvent avoir des frais de transaction maigres. Alors que les frais de transaction typiques des cartes de crédit vont de 1,5 à 3,5%, la plupart des transactions en Bitcoin coûtent entre 0 et 1%.

Méthodes pour accepter les Bitcoins et autres crypto-monnaies sur votre site Web

Vous pouvez accepter les Bitcoins sur votre site Web à l’aide d’une variété de processeurs de paiement automatisés et manuels. Ce sont quelques-unes des méthodes les plus simples pour accepter les paiements en crypto-monnaies sur votre site Web. Cependant, je vous conseille de faire des recherches approfondies sur ces entreprises et de choisir la stratégie qui correspond le mieux à votre entreprise.

BitPay

L’une des meilleures solutions pour les sites Web qui acceptent les paiements en crypto-monnaies est BitPay. Avec des boutons de paiement, des caisses hébergées, des factures intégrables et divers plugins et connexions, il offre de multiples options de paiement à vos consommateurs. Chacune d’entre elles est simple à configurer, de sorte que vous pouvez commencer à prendre des paiements en Bitcoins immédiatement.

La fonction de volatilité zéro du prix de BitPay et les dépôts bancaires quotidiens contribuent également à vous protéger contre la volatilité. Et il s’agit d’une offre très intéressante si l’on considère le coût de transaction de 1%.

NowPayments

NowPayments est une alternative de traitement largement utilisée, peu coûteuse et simple à utiliser. Grâce à elle, vous pouvez accepter plus de 100 crypto-monnaies et les convertir rapidement dans la monnaie de votre choix. NowPayments propose des plugins fantastiques, dispose d’un système de point de vente unique et offre une connectivité décente avec les principales plateformes de e-commerce. Il est très rentable, avec des frais maximums de 1%.

PayPal

Parmi les processeurs de paiement en ligne les plus importants au monde, PayPal vient d’entrer dans l’espace des crypto-monnaies.

Les clients détenant des crypto-monnaies américaines pourront immédiatement acheter dans leur crypto-monnaie préférée si vous faites partie des 29 millions de marchands qui acceptent les paiements PayPal. La plateforme convertit la crypto-monnaie dans votre monnaie fiduciaire, comme le dollar américain, au moment de la vente, et vous recevrez le paiement comme d’habitude. Et c’est une approche simple pour permettre les paiements en Bitcoins sur votre site Web, même si elle n’embrasse pas vraiment la crypto comme les autres options.

Accepter les crypto-monnaies et les Bitcoins manuellement

Grâce au Bitcoin et aux autres crypto-monnaies, les paiements entre personnes sont plus faciles à gérer sans passer par un intermédiaire. Cela facilite l’organisation de votre paiement et la communication avec votre acheteur.

Le client facilitera un paiement dans son portefeuille où cela aura lieu. Tout ce dont il a besoin est votre « adresse », une chaîne alphanumérique que vous pouvez trouver dans votre portefeuille de crypto-monnaies (vous pouvez aussi créer un QR code). Une fois qu’il a votre « adresse », votre client peut envoyer le paiement immédiatement et terminer la transaction.

Conclusion

Si le marché le permet, votre site Web peut bénéficier de la popularité croissante du Bitcoin et d’autres crypto-monnaies. Vous pouvez accepter les paiements en Bitcoin sur votre site Web sans vous mettre inutilement en danger pendant que les individus discutent des mérites des crypto-monnaies.

L’un des avantages de l’acceptation du Bitcoin sur votre site Web est qu’elle peut améliorer la perception de votre entreprise. Vous devriez vous intéresser au Bitcoin et aux autres crypto-monnaies si votre public cible l’est. Une méthode appropriée pour le faire est d’accepter les Bitcoins sur votre site Web.