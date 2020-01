CES 2020 : Sony a dévoilé le logo de la PlayStation 5 et les internautes ne sont pas convaincus

Sony a révélé le logo de la PlayStation 5 lors de sa conférence de presse au CES 2020 ce lundi 6 janvier. Ce dernier ne fait pas l’unanimité.

Si vous avez hâte de lire certaines nouvelles sur la PlayStation et que vous êtes désolé d’avoir manqué le discours de Sony au CES, ne le soyez pas. Vous n’avez pas raté grand chose. La seule chose que Jim Ryan de la division PlayStation avait à partager et qui n’était pas encore connue était le tout nouveau logo de la PS5.

Sony a finalement révélé lundi son nouveau logo PS pour la PlayStation 5 au CES 2020 (ci-dessus). Cependant, il est évident que la société n’a pas dépensé beaucoup de temps, d’argent ou d’efforts sur le design car il est à peu près inchangé par rapport à la PS4 à part le nombre.

En tant que tel, tout le monde s’est moqué du manque de créativité de Sony. Twitter a été bombardé de mèmes PS5 et de personnes montrant les compétences nécessaires pour «inventer» la marque.

Forget the PS5 logo reveal, I have an exclusive leak from Sony's design team of their ideas for the evolution of the PlayStation logo over the next four generations! pic.twitter.com/p4vakgphAx — Andy (@_kou42_) January 7, 2020

behind the scenes of the ps5 logo pic.twitter.com/kcxNjuO90t — Noah (@PhantomArtifice) January 7, 2020

C’est quelque peu ironique parce que, pendant le discours de Sony de 30 minutes au CES, le PDG Kenichiro Yoshida a vanté la créativité de la société comme étant « imparable ». Pour être honnête, Sony n’a pas beaucoup changé le logo PlayStation depuis qu’il l’a redessiné pour la PlayStation 3.

People talking about how bad the PS5 logo is…but it…looks like how it always has…lol. pic.twitter.com/Z3JX0ShvNb — Jade☄ (@Wildbergerrrr) January 7, 2020

Il était plutôt inattendu que le président de Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, se soit même présenté à l’événement. Alors que Sony a de nombreux produits non destinés au jeu à présenter au CES, il y a un peu plus d’un an, PlayStation a annoncé qu’elle ne participerait pas à des salons commerciaux dans un avenir prévisible.

Cependant, à part le logo PS5 et quelques montages de jeux PS4 précédemment publiés et annoncés, Ryan n’a rien partagé de nouveau. Sa présentation de 10 minutes (ci-dessous) aurait pu être zappée, et personne n’aurait rien dit.

Cela dit, l’exécutif a promis de révéler plus de détails sur la PlayStation 5 à l’approche de son lancement à la fin de l’année. D’ici là, nous pouvons remercier Sony d’avoir montré le «nouveau» logo. Cela a donné lieux à de bonnes blagues.