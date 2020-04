Deux autres astronautes ont été ajoutés au premier vol du Crew Dragon de SpaceX

Deux nouveaux membres d’équipage ont été ajoutés au premier vol habité du Crew Dragon de SpaceX.

Après des mois de tests avec des résultats mitigés, SpaceX est enfin prêt à aller de l’avant avec son projet Crew Dragon. Plus tard cette année, SpaceX utilisera le vaisseau spatial pour lancer une mission en équipage vers la Station spatiale internationale (ISS). Cette mission transportera quatre astronautes à la station, dont deux viennent d’être ajoutés à la liste aujourd’hui.

Ces ajouts incluent l’astronaute américain Shannon Walker et le membre de l’Agence japonaise d’exploration aérospatiale Soichi Noguchi. La nouvelle a été révélée par la NASA aujourd’hui, ainsi que d’autres détails sur la mission. Pour commencer, le vol sera le premier d’un grand nombre, dans le cadre du «programme d’équipage commercial» de la NASA.

Ce programme vise à rendre le transport entre l’ISS et la Terre plus efficace que jamais. Idéalement, le transport commercial entre les deux emplacements entraînera une «utilité accrue», du temps de recherche supplémentaire et «de plus grandes possibilités de découverte» à bord de la station. La NASA affirme que le déchargement du fardeau du transport humain vers des sociétés tierces fiables comme SpaceX le libérera pour se concentrer sur de nouveaux projets, tels que la technologie qui pourrait un jour conduire à des «missions dans l’espace lointain».

Les deux nouveaux astronautes du Crew Dragon ne sont pas de nouveaux visages dans cette industrie, ce sont des vétérans chevronnés. Walker a passé un total de 163 jours à bord de l’ISS en 2010, et Noguchi y a vécu de décembre 2009 à juin 2010. Walker et Noguchi rejoindront deux autres astronautes expérimentés à bord du Crew Dragon: Victor Glover et Michael Hopkins. À leur arrivée à l’ISS, Walker, Glover, Hopkins et Noguchi travailleront à bord de la station pendant environ six mois avant de rentrer chez eux.

Nous n’avons pas de date de lancement spécifique pour la première mission opérationnelle du Crew Dragon, mais la journée dépendra fortement du succès du test Demo-2 de SpaceX, qui est prévu pour le 20 mai. Demo-2 sera le premier du Crew Dragon, un vol d’essai habité avec deux passagers à bord de l’ISS et vice-versa dans le cadre d’une expédition de 14 jours (qui peut être prolongée si la NASA le juge opportun).