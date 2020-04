Logitech lance Streamlabs OBS en version bêta sur macOS

Logitech lance son logiciel diffusion vidéo en direct, Streamlabs OBS, en version bêta, pour les utilisateurs de Mac.

Streamlabs, une filiale de Logitech, a annoncé aujourd’hui le lancement du populaire logiciel de streaming Streamlabs OBS en version bêta ouverte sur macOS. Le streaming en direct est depuis longtemps un incontournable du jeu sur PC sous Windows et les utilisateurs de macOS pourront désormais y participer.

« Notre objectif est d’apporter les meilleurs outils de streaming en direct à tous », a déclaré Ali Moiz, directeur général de Streamlabs. «La création d’outils pour la communauté grandissante de streamers, de musiciens, d’artistes et d’enseignants sur Mac nous permet de les aider à réussir tout en développant nos offres de produits à une échelle encore plus grande.»

Streamlabs OBS intègre de nombreuses fonctionnalités conviviales pour les streamers dans une seule interface, telles que des superpositions, des widgets, des outils de modération, des fonctionnalités de chat et même une vitrine en ligne pour les streamers pour vendre des marchandises. Ceux qui utilisent déjà des produits concurrents peuvent importer leurs paramètres dans Streamlabs OBS s’ils le souhaitent.

Bien sûr, de nombreux internautes reconnaîtront que le jeu sur macOS, bien que possible, n’est pas la meilleure expérience car la plupart des jeux sont conçus pour fonctionner sur Windows. Les personnes qui utilisent un logiciel de streaming sur un Mac l’utiliseront probablement pour diffuser du contenu non lié aux jeux tels que des podcasts en direct ou des performances musicales. Pourtant, c’est un bon moyen pour les gens de se lancer dans l’engouement pour le streaming sans avoir à changer de plateforme.



« En introduisant un client Mac dans le mix, Streamlabs propose son logiciel convivial à un public entièrement nouveau et, ce faisant, inaugurera une plus grande variété de contenu à l’écosystème du streaming », a déclaré le musicien et streameur Twitch Dan Lambton.

L’annonce de Streamlabs intervient à un moment charnière où de nombreuses personnes sont mises en quarantaine chez elles en raison du Covid-19. Cela a naturellement conduit à une augmentation de l’utilisation d’Internet et du streaming en particulier. Les applications de visioconférence populaires telles que Zoom et Microsoft Teams ont vu une augmentation considérable des téléchargements avec Microsoft, en particulier une augmentation astronomique de 775% de l’utilisation des services cloud.

Cela dit, c’est probablement le meilleur moment pour profiter d’outils comme Streamlabs OBS ou OBS si vous souhaitez devenir une star du streaming.