Warner Bros va utiliser une IA pour prédire le succès d’un film

Warner Bros a signé un accord avec Cinelytic, une startup de Los Angeles qui utilise l’IA pour prédire le succès d’un film.

L’IA est sur le point de jouer un rôle plus important dans le processus de réalisation du film. Warner Bros. Pictures a dévoilé son intention d’utiliser le système de gestion de projet IA de Cinelytic pour aider à prendre des décisions sur les films pendant le «processus de feu vert». Non, le système n’aura pas le dernier mot sur la poursuite ou non d’un film. Au contraire, cela aidera le studio à prédire les revenus d’un film, à évaluer la valeur des stars et à déterminer quand un titre devrait être présenté au public. Les directeurs de studio auraient finalement le dernier mot, mais l’IA pourrait aider à déterminer si un film est traité comme un blockbuster d’été ou un titre de remplissage au début de l’année.

Le système est destiné aux «tâches répétitives de faible valeur» qui peuvent faire perdre du temps aux cadres », a expliqué Cinelytic.

“Warner Bros. est très enthousiaste à l’idée d’utiliser le système de pointe de Cinelytic », explique Tonis Kiis, vice-président chez Warner Bros. Pictures International Distribution. « Dans notre industrie, nous prenons de grandes décisions tous les jours, des décisions qui affectent directement ce que nous produisons, et comment nous le produisons, ainsi que quand nous les livrons dans les cinémas du monde entier. Plus nos données seront précises, mieux nous pourrons attirer le public dans les salles obscures.”

Vous ne verrez probablement pas l’IA prendre beaucoup plus de décisions d’Hollywood à ce niveau. La fierté et les stigmates peuvent empêcher les studios de faire confiance aux algorithmes pour approuver les emplacements ou les scripts (sans oublier que les humains approuvent fréquemment des mauvais films). Comme pour de nombreuses formes d’automatisation, cependant, cela pourrait éliminer une grande partie de la corvée derrière une production et laisser les gens se concentrer sur les aspects créatifs.