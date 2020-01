Alors que le CES se déroule dans la ville, Las Vegas a empêché une cyberattaque majeure sur la ville cette semaine.

Las Vegas est presque devenue la dernière ville à subir une cyberattaque grave et au beau milieu du CES. Des responsables ont déclaré qu’un incident de sécurité majeur a eu lieu mardi à 4h30 du matin, ce qui a obligé le personnel à mettre plusieurs services hors ligne, y compris son site Web public.

ZDNet écrit que le personnel informatique de la ville a rapidement repéré l’attaque et a pu prendre des mesures pour protéger les systèmes impactés. Bien que les responsables n’aient pas révélé la nature exacte de l’attaque, des rapports locaux indiquent qu’elle s’est probablement produite par e-mail, ce qui suggère qu’il pourrait s’agir d’une tentative de phishing ou d’une attaque via un ransomware.

Sur son compte Twitter officiel, la ville de Las Vegas a écrit qu’elle ne pensait pas que des données avaient été perdues de ses systèmes et qu’aucune donnée personnelle n’avait été prise. Il ne sait toujours pas qui était responsable du compromis, mais «continuera à rechercher des indications potentielles».

«Grâce à nos systèmes de sécurité logicielle et à l’action rapide de notre personnel informatique, nous avons eu la chance d’éviter ce qui pouvait être une situation dévastatrice», indique le communiqué, qui ajoute que tous les systèmes de données fonctionnent désormais normalement.

We do not believe any data was lost from our systems and no personal data was taken. We are unclear as to who was responsible for the compromise, but we will continue to look for potential indications.

— City of Las Vegas (@CityOfLasVegas) January 8, 2020