Au CES de Las Vegas, Samsung a annoncé un SSD portable qui peut être verrouillé avec une empreinte digitale.

Parmi les nombreuses choses présentées au CES cette année, il y a un nouveau SSD portable de Samsung qui a un lecteur d’empreintes digitales intégré pour plus de sécurité, ainsi que le double des vitesses de lecture et d’écriture des générations précédentes.

Avec le CES en plein essor, tout le monde est enthousiasmé par l’ampleur des nouveaux facteurs de forme PC, des choses intelligentes pour la maison moderne, des configurations de jeu insensées et des téléviseurs 4K rotatifs pour ne nommer que quelques-uns des nombreux produits et prototypes exposés.

Compte tenu de l’abondance d’appareils, il est facile de manquer quelque chose comme le nouveau SSD portable Touch T7 de Samsung, qui a été nommé lauréat du Innovation Awards au CES 2020. Que vous ayez besoin ou non du stockage supplémentaire, car Apple a décidé de continuer à vendre le MacBook Pro de base avec seulement un modeste SSD interne de 128 Go, le T7 Touch a quelques éléments qui le distinguent, disons, du prototype de monstre 8 To de SanDisk.

Le nouveau SSD conserve le facteur de forme compact de son prédécesseur, le T5, avec un extérieur élégant en aluminium, et ajoute un lecteur d’empreintes digitales en plus de la protection par mot de passe habituelle et du cryptage matériel AES 256 bits pour garder vos fichiers en sécurité. Vous pouvez enregistrer jusqu’à quatre empreintes digitales différentes si vous devez partager le lecteur avec des amis ou des collègues.

Contrairement aux générations précédentes, le nouveau T7 Touch dispose d’un voyant que Samsung appelle «Motion LED», qui vous avertira lorsque le lecteur est actif. Mais plus important encore, la société a amélioré les performances du lecteur, avec des vitesses de lecture allant jusqu’à 1050 Mo par seconde et des vitesses d’écriture allant jusqu’à 1000 Mo par seconde, ce qui est deux fois plus rapide que le T5, c’est-à-dire, si vous arrive pour utiliser un appareil avec un port USB 3.2 Gen 2.

Le T7 Touch ne pèse que 58 grammes et est disponible en plusieurs configurations qui commenceront à être expédiées plus tard ce mois-ci dans plus de 30 pays. Pour ceux d’entre vous qui envisagent d’en acheter un, vous devrez dépenser 129,99 $ pour la version 500 Go, tandis que les variantes 1 To et 2 To coûteront respectivement 229,99 $ et 399,99 $.