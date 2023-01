Des artistes saisissent la justice contre des générateurs d’oeuvres d’art populaires

Des artistes ont lancé une action en justice pour atteinte aux droits d’auteur contre les générateurs d’oeuvres d’art populaires Stable Diffusion et Midjourney.

Les outils de génération de contenu alimentés par l’IA ont vu leur popularité exploser ces derniers mois, mais cela n’a pas arrêté la controverse qui les entoure. Cela a été particulièrement vrai des systèmes qui créent de l’art. Le problème a été mis en évidence en septembre dernier lorsque le concours de la Colorado State Fair pour les artistes numériques émergents a été organisé par Jason M. Allen, qui a créé sa candidature à l’aide de Midjourney.

Midjourney et Stable Diffusion sont formés sur des milliards d’images. Dans ce dernier cas, il utilise des ensembles de données sélectionnés du projet LAION-5B, une collection de 5 milliards d’images et de légendes descriptives associées créées par un organisme de recherche à but non lucratif basé en Allemagne. Le grattage est généralement effectué sans le consentement des artistes et peut être utilisé pour imiter leur style artistique. Maintenant, trois artistes, Sarah Andersen, Kelly McKernan et Karla Ortiz, disent que c’est une violation de plusieurs lois sur le droit d’auteur.

words of David Holz (midjourney founder), from forbes article (link below): pic.twitter.com/rnWP28rrag — Maciej Kuciara (@maciej_kuciara) December 20, 2022

Le trio a lancé un recours collectif au nom de tous les artistes concernés et « demande une indemnisation pour les dommages causés par Stability AI, DeviantArt et Midjourney, ainsi qu’une injonction pour prévenir de futurs dommages ».

« Le procès allègue une violation directe du droit d’auteur, une violation indirecte du droit d’auteur liée à des contrefaçons, des violations du Digital Millennium Copyright Act (DMCA), une violation des droits de publicité des membres du groupe, une rupture de contrat liée aux conditions d’utilisation de DeviantArt et diverses violations de Les lois californiennes sur la concurrence déloyale. »

L’avocat et typographe Matthew Butterick, qui a déposé l’affaire aux côtés du spécialiste de l’antitrust et des recours collectifs Joseph Saveri Law Firm, écrit que de nombreuses personnes, en particulier des écrivains, des artistes, des programmeurs et d’autres créateurs, s’inquiètent du fait que les systèmes d’IA sont formés sur des œuvres protégées par le droit d’auteur sans consentement, crédit ou compensation. Il ajoute que le dernier cas est une étape vers une IA équitable et éthique pour tous.

Butterick et Saveri poursuivent également Microsoft, GitHub et OpenAI dans une affaire similaire concernant le modèle de programmation d’IA CoPilot.