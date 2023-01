Google Chrome vous permettra de désactiver les extensions en un clic

Google Chrome va bientôt permettre aux utilisateurs de désactiver les extensions sur le navigateur en un clic.

L’un des avantages de Google Chrome est la prise en charge par le navigateur d’extensions qui peuvent améliorer votre expérience de navigation sur Internet. Peut-être avez-vous besoin d’un module complémentaire de gestionnaire de mots de passe pour Chrome ou d’un bloqueur de publicités. Mais la fonctionnalité peut être utilisée de manière abusive et les extensions peuvent cacher des fonctionnalités malveillantes ou perturber la fonctionnalité de certains sites Web.

Le correctif est simple, et c’est quelque chose que tous les utilisateurs de Chrome qui installent des extensions devraient connaître. Vous pouvez désactiver les extensions et les supprimer si elles nuisent à votre navigation sur Internet. Mais Google est sur le point de rendre l’expérience encore plus pratique, car l’entreprise planche sur une solution en un clic pour désactiver les extensions sur les sites Web.

L’utilisateur de Reddit u/Leopeva64-2 a découvert un nouveau design pour le menu Extension. Google a ajouté des sous-pages, y compris une bascule qui vous permet de désactiver toutes les extensions Chrome pour un site Web particulier.

L’option est disponible dans une version bêta de Chrome, et vous pouvez utiliser la bascule pour désactiver et réactiver les extensions. Mais la fonctionnalité ne fonctionne pas encore réellement; ce que vous voyez n’est que la mise en œuvre de la conception de la fonctionnalité.

De plus, rien ne garantit que Google lancera bientôt cette fonctionnalité Chrome. Les produits concurrents comme Microsoft’s Edge proposent des solutions en un clic pour désactiver les extensions. Edge est un navigateur construit sur la même technologie Chromium que Chrome. Par conséquent, Edge prend en charge les mêmes extensions que Chrome.

Ce n’est qu’une question de temps avant que le navigateur de Google ne vous permette de désactiver les extensions en un seul clic. Une fois disponible, la fonctionnalité vous permettra de suspendre les extensions sur les sites Web pour des actions spécifiques. Vous souhaiterez peut-être restaurer toutes les fonctionnalités d’un site ou empêcher les extensions de lire les données de paiement en ligne que vous pourriez utiliser sur un site particulier.

Dans tous les cas, la solution en un clic sera plus rapide que l’activation et la désactivation manuelle des extensions Chrome.

Le Redditor a également trouvé la prise en charge de la « reconnaissance optique de caractères » (OCR) dans la visionneuse PDF de Chrome.

Attendez-vous à ce que Google publie des mises à jour de Chrome lorsque ces fonctionnalités seront prêtes pour un déploiement de masse. En attendant, vous souhaiterez mettre à jour la dernière version de Chrome pour vous assurer que vous avez installé tous les correctifs de sécurité récents.