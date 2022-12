Lexus développe une transmission manuelle « électronique » pour ses prochains modèles

Lexus développe une « transmission manuelle » pour rendre les véhicules électriques plus agréables à conduire.

Les transmissions manuelles étaient autrefois un élément de base des véhicules d’entrée de gamme et des voitures de sport haut de gamme, mais cette époque est révolue depuis longtemps. Les voitures les plus abordables d’aujourd’hui sont livrées avec des transmissions automatiques pour une compatibilité maximale avec le conducteur et même les voitures les plus performantes sont désormais équipées de boîtes de vitesses à double embrayage à plusieurs vitesses pour des changements de vitesse ultra rapides. Avec la popularité croissante des véhicules électriques, il semble que les transmissions manuelles seront vraiment laissées de côté.

Toutefois, Lexus a d’autres projets.

La division de luxe du constructeur automobile japonais Toyota serait en train de développer une « transmission manuelle » qui pourrait un jour être utilisée dans les voitures électriques. Comme Evo Magazine l’a récemment souligné, le système utiliserait une pédale d’embrayage virtuelle et un levier de vitesses qui ne sont réellement connectés à aucune sorte de transmission. Au lieu de cela, l’haptique locale combinée à un logiciel et à un son artificiel diffusé à l’intérieur de l’habitacle imiterait l’expérience, jusqu’à la livraison du couple des moteurs électriques.

Lexus is developing a manual transmission for electric cars, and here's a first look at a working prototype. Is this the future of the driver's car? https://t.co/sUIaspEpeO pic.twitter.com/aaTUBz6qGg — evo magazine (@evomagazine) December 5, 2022

Selon Evo, Toyota a déclaré qu’il pourrait théoriquement recréer n’importe quelle combinaison de moteur et de transmission grâce à la fourniture de couple et au son du groupe motopropulseur électrique (tant que les moteurs électriques ont une puissance de pointe plus élevée que le moteur à combustion cible).

Tout se résume au logiciel. En théorie, vous pourriez charger le son pour une Supra et découvrir ce que ce serait d’en conduire une (au moins, en ligne droite). Et une Lexus LFA ? Bien sûr, pourquoi pas. Envie d’une excursion dans un véhicule à traction avant ou de vous lancer dans une balade à propulsion ? pas de problème. La licence serait bien sûr un cauchemar si vous vouliez imiter les modèles d’autres fabricants, mais c’est certainement une idée intéressante.

En réalité, Lexus et Toyota vont probablement simplement le garder apprivoisé et utiliser simplement la fonctionnalité pour rendre la conduite d’un véhicule électrique ordinaire plus attrayante à conduire.