GTA 6 : fuite massive avec plus de 90 vidéos et captures d’écran mises en ligne par un hacker

Suite à un piratage, des dizaines de vidéos et captures d’écran du jeu GTA 6 ont fuité sur Internet ce weekend.

Hier, un fichier zip a été publié sur les GTAForums avec le message : « Voici 90 images/clips de GTA 6. Il est possible que je puisse bientôt divulguer plus de données, le code source de GTA 5 et 6 et actifs, version de test de GTA 6. »

On s’attendrait généralement à ce qu’un lien comme celui-ci conduise à un téléchargement de logiciel malveillant frauduleux, mais non, il s’agit vraiment d’une multitude de clips présumés du jeu en développement.

GTA 6 Strip club going crazy pic.twitter.com/Vd0VX3hxkG — Jinx (@Jinxintel) September 18, 2022

La vidéo ci-dessus montre un personnage contrôlé par le joueur appelé Luciaro cambriolant un restaurant aux côtés de quelqu’un appelé Jason pendant qu’un chronomètre compte jusqu’à l’arrivée des flics. Cela semble un peu rugueux, avec quelques espaces réservés, des coupures et des textures manquantes, mais il s’agit d’une version de test pour les développeurs.

Les rumeurs précédentes prétendent que GTA 6 comportera à nouveau plusieurs protagonistes et sera le premier jeu de la série avec un personnage féminin jouable. Nous avons également entendu dire que cela se déroulerait dans plusieurs villes, dont Vice City; le V.C.P.D. sur la voiture de police dans la vidéo suggère que nous retournerons à l’emplacement de style Miami dans GTA 6.

Certaines des cinématiques ajoutent également de l’authenticité à cette fuite. Ils présentent ce qui ressemble à des acteurs professionnels et le type de dialogue que l’on associerait instantanément à un jeu GTA.

Un autre élément intéressant dans tout cela est que le leaker, « teapotuberhacker », prétend être le même pirate informatique responsable du piratage massif d’Uber qui s’est produit il y a quelques jours. Un jeune de 18 ans avec le nom d’utilisateur « teapots2022 » a accédé aux systèmes du géant du covoiturage simplement en incitant un employé à lui donner son mot de passe par SMS.

La dernière nouvelle officielle que nous avons entendue à propos de GTA 6 était que Rockstar voulait que le jeu établisse une référence pour « la série, notre industrie et pour tous les divertissements ». La société adopterait une position plus politiquement correcte dans le sixième volet principal et ne « frapperait » pas en se moquant des groupes marginalisés. GTA 6 pourrait ne pas arriver avant 2024 ou même 2025, il y a donc une longue attente avant de savoir ce qui nous attend.

Rapidement, la plupart des contenus divulgués ont été supprimés de nombreuses plateformes en ligne à la suite de demandes émises par Take-Two Interactive.