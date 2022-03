Comment activer Facebook Protect ?

De nombreux utilisateurs de Facebook ont reçu un courriel ou une alerte leur demandant d’activer « Facebook Protect ». Si le message a pu être interprété comme une arnaque, la société Meta a confirmé être à son origine. Voici ce que vous devez savoir sur cette nouvelle fonction et comment l’activer.

À quoi sert Facebook Protect ?

La fonction Facebook Protect a été mise en place par Meta pour sécuriser les comptes des utilisateurs, notamment des plus célèbres. Sa création s’inscrit dans la campagne de protection des données entamée par la plateforme depuis 2018. Meta va même plus loin en indiquant que les comptes susceptibles de toucher un grand nombre d’utilisateurs pourraient être tenus d’adopter une sécurité renforcée.

La marche à suivre

À ce titre, l’alerte diffusée par Meta a prévenu les utilisateurs que la fonction Facebook Protect devait être activée avant le 17 mars. Si son activation n’est pas effective à cette date, l’utilisateur risque de voir son compte verrouillé. L’intérêt de Facebook Protect réside dans sa lutte contre le piratage des données personnelles, notamment des personnalités publiques.

Activer Facebook Protect se fait en quelques étapes simples :

Une fois connecté à votre compte Facebook, cliquez sur « Compte », en haut à droite de la page ; Dans le menu déroulant, cliquez sur « Paramètres de confidentialité » ; Allez à la page suivante du menu déroulant et cliquez sur « Paramètres » ; Allez ensuite sur « Sécurité et connexion » ; Faites défiler la page jusqu’à voir le bouton « Facebook Protect » ; Appuyez sur « Démarrer » ; L’écran de bienvenue apparaît, cliquez alors sur « Suivant » ; Suivez toutes les étapes jusqu’au terme de la procédure.

Sécuriser ses données personnelles sur Internet, l’affaire de tous

Tous les internautes, qu’ils soient connus du grand public ou non, doivent se prémunir contre le vol de leurs données personnelles. En dehors de Facebook, des solutions existent pour naviguer en toute sécurité sur le web, comme l’utilisation d’un VPN . Un VPN est un système de protection mis en place entre un appareil (ordinateur de bureau ou portable, smartphone, etc.) et le réseau internet. Il permet de bloquer la collecte des données, d’empêcher l’espionnage en ligne et d’échapper à la censure.

Pour renforcer la sécurité de votre compte Facebook, vous pouvez également activer les codes 2FA. L’authentification 2FA (pour two-factor authentication ou « vérification en deux étapes ») sécurise le compte en ajoutant une seconde couche d’authentification. Celle-ci peut se faire au moyen d’un code transmis par SMS ou courriel, mais aussi via la reconnaissance faciale ou vocale ou même à l’aide d’une clé cryptographique.

Selon Google, le nombre de violations de comptes a chuté de 50 % grâce à l’instauration de l’authentification 2FA. L’efficacité de cette méthode a incité le géant d’internet a rendre obligatoire cette procédure pour 150 millions d’utilisateurs ainsi que pour les deux millions de créateurs que compte YouTube.

À travers le déploiement massif de Facebook Protect, Meta affiche sa volonté de rendre l’utilisation de son réseau social plus sûre. En 2021, la fuite des données personnelles de 533 millions d’utilisateurs , dont 20 millions de Français, a brutalement rappelé la nécessité d’augmenter la sécurité du réseau social. La protection des comptes personnels est plus que jamais indispensable.