À la recherche d’une PlayStation 5 ? Découvrez le marché de l’occasion

Dénicher une console PlayStation 5 à bon prix est une quête que de nombreux joueurs ont tenté d’accomplir et beaucoup ont échoué. Mais savaient-ils où chercher ? Les marchés d’occasion comme Eneba constituent des plateformes où les gamers peuvent vendre leurs biens physiques à d’autres gamers. On y trouve facilement des disques de jeux vidéo, divers accessoires, et oui, même une PlayStation 5.

Les consoles d’occasion sont-elles intéressantes ?

Oui, bien sûr, elles le sont. Occasion ne signifie pas que quelque chose est cassé ou ne fonctionne pas. Il s’agit simplement d’un article de seconde main. Les gens achètent des voitures d’occasion tout le temps, alors en quoi les consoles de jeu sont-elles différentes ? Gardez à l’esprit qu’en raison de la pénurie mondiale de puces, la PlayStation 5 est une console difficile à trouver. Si vous parvenez à tomber sur quelqu’un qui vend une PS5 d’occasion , c’est peut-être l’occasion tant attendue d’en acheter une ! En parcourant les places de marché numériques, vous pouvez trouver des consoles PlayStation 5 neuves et d’occasion à des prix alléchants.

Des accessoires !

Sur les marchés d’occasion, vous trouverez également de nombreux accessoires qui vont de pair avec la console PS5 – des écouteurs aux casques VR en passant par les manettes de jeu. En général, le set PS5 de base comprend une manette DualSense, donc si vous voulez jouer à des jeux avec votre moitié ou vos amis, acheter une manette PlayStation 5 supplémentaire est toujours une bonne idée. Posséder deux manettes de jeu PS5 est également avantageux, car sa batterie risque de se décharger. Le fait d’en avoir plusieurs garantit des sessions de jeu sans interruption indésirable.

Les manettes de jeu PS5 sont particulièrement intéressantes car elles disposent d’un retour haptique et de gâchettes adaptatives. Cela signifie que le contrôleur s’adapte à ce qui se passe dans le jeu. Par exemple, si vous tirez à l’arc, la gâchette sera plus ferme comme si vous étiez en train de tirer la corde. Elle réagit également aux différents paysages et terrains, ce qui constitue une fonctionnalité particulièrement immersive dans les jeux de course.

La PlayStation 5 est-elle trop chère ? Achetez une PS4

Si la console PlayStation 5 peut encore faire des ravages dans votre portefeuille, vous pouvez facilement acheter une PS4 neuve ou d’occasion. Bien qu’elle soit moins puissante que le système phare actuel, la PS4 conserve sa position sur le marché des jeux. De nouveaux jeux sortent à la fois pour la PS4 et la PS5, donc vous ne manquez rien en réalité. Surtout, quand une PS4 Pro d’occasion coûte désormais au moins la moitié moins cher qu’une PS5. Bien sûr, en ce qui concerne la puissance matérielle, le disque dur SSD et la technologie ray-tracing, la PS5 est de loin supérieure. Mais depuis quand les graphismes sont-ils le facteur décisif d’un jeu de qualité ? En jouant à un vieux jeu PS1 comme Final Fantasy 7, vous serez surpris par la richesse de l’histoire, de la construction du monde et des personnages. Bien que les jeux indépendants n’aient pas des graphismes époustouflants, nombre d’entre eux sont considérés comme des chefs-d’œuvre.

Si vous avez un petit budget pour suivre les dernières tendances, c’est une bonne idée d’acheter une console PS4 Pro d’occasion moins chère. Le jeu n’est pas une question de savoir qui possède le meilleur matériel, il s’agit de jouer à ce que vous voulez et aimez.

Naviguer sur des places de marché numériques comme Eneba avec une section d’occasion est une excellente alternative moins chère lorsque vous devez trouver des consoles très demandées et peu disponibles comme la PS5. Elles peuvent également vous aider à acheter la première console de votre enfant ou d’un proche sans dépenser plus que vous ne le pouvez. En outre, il existe de nombreux accessoires et dispositifs supplémentaires qui permettent d’améliorer encore votre expérience de jeu.