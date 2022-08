Votre matériel a-t-il besoin de modernisation ? Pensez au C2C

Tout le monde sait que si vous voulez profiter pleinement des derniers jeux, vous devez toujours investir dans le matériel le plus récent. Toutefois, construire un PC ou acheter une nouvelle console, en particulier la PS5, n’est pas un projet bon marché. Heureusement, les marchés C2C tels qu’Eneba peuvent proposer diverses offres sur le matériel, les jeux physiques et numériques, et tout ce qui concerne les jeux.

Qu’est-ce que le C2C et pourquoi devriez-vous vous y intéresser ?

Aujourd’hui encore, la PS5 ou la Xbox Série X demeurent des consoles rares à trouver. Voilà où les places de marché C2C peuvent vous aider. C2C est l’abréviation de Customer to Customer (client à client), ce qui veut dire que vous pouvez acheter une PS5 ou n’importe quoi d’autre à d’autres joueurs qui sont prêts à se séparer de leurs biens les plus précieux. Avec les places de marché C2C, vous pouvez facilement construire un PC, acheter des consoles et des jeux d’occasion, ainsi que de nombreux accessoires de jeu. Le C2C offre des prix abordables pour différents budgets.

FIFA est plus agréable sur les dernières consoles. Êtes-vous prêt ?

L’année dernière, FIFA a franchi le pas vers les consoles next-gen. La PS5 et la Xbox Series X|S ont permis aux développeurs d’utiliser la nouvelle technologie HyperMotion et Machine Learning. Elle a augmenté le nombre d’animations qui ont permis des mouvements et des animations plus fluides. Avec FIFA 23, EA perfectionne encore cette technologie avec HyperMotion2 et transpose le gameplay de FIFA au football réel.

Cependant, cette technologie n’est pas disponible sur les consoles de la génération précédente, à savoir la PS4 et la Xbox One. Les joueurs qui veulent vivre une véritable expérience de football nouvelle génération doivent jouer au jeu sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, ou PC. Vous ne disposez pas encore d’une telle console ? Pensez à l’acheter sur la place de marché C2C.

Votre équipe deviendra-t-elle l’Ultimate Team ?

Comme d’habitude, le mode le plus populaire du jeu est FIFA Ultimate Team, dans lequel les joueurs peuvent construire leur propre équipe parfaite en ouvrant des packs de cartes FUT achetés avec des Points FIFA . Les Points FIFA sont également utilisés pour payer les frais d’entrée à divers tournois. Participer à un tournoi avec une équipe que vous avez construite avec vos joueurs préférés ou simplement en calculant soigneusement les données statistiques pour créer la combinaison gagnante est une expérience de haut niveau. Les points FIFA enrichissent considérablement votre expérience moyenne et la plupart des fans de la FIFA achètent le jeu pour cette raison précise. Si jamais vous êtes à court de points FUT à un moment crucial, il vous est facile de recharger votre portefeuille avec des points FUT moins chers sur les places de marché numériques. Alors, votre équipe deviendra-t-elle l’Ultimate Team ?

Qu’en est-il de la Nintendo Switch?

La Nintendo Switch dispose d’une énorme bibliothèque de jeux exclusivement pour la Switch qui ne sont pas disponibles sur d’autres consoles ou PC. Investir dans la console de Nintendo vous donnera les droits exclusifs de jouer à Legend of Zelda, Metroid, Bayonetta 3, Mario et d’autres jeux fantastiques de Nintendo.

Bien que FIFA 23 soit une autre Legacy Edition sur la console, les propriétaires de Nintendo Switch ne doivent pas se décourager. Rien ne vaut la supériorité de la console portable. Alors que les détenteurs de PC, Xbox et PlayStation ne peuvent jouer à FIFA 23 que collés à leurs écrans de télévision et moniteurs, les joueurs sur Switch peuvent profiter du jeu en déplacement. Organisez un tournoi FIFA épique avec vos amis à l’extérieur ou emmenez FIFA 23 en voyage. Pour la Coupe du Monde de la FIFA au Qatar, peut-être ? Avec la Nintendo Switch, vos possibilités de jeu sont infinies.

Le jeu supporte également une fonction de split Joy-con exclusive à la Switch qui vous permet de jouer à FIFA et d’affronter vos amis à tout moment et n’importe où. Il n’est pas nécessaire d’avoir deux consoles ou d’acheter des manettes de jeu supplémentaires, car la Nintendo Switch est déjà livrée avec deux manettes Joy-con. Il s’agit vraiment d’une petite console ingénieuse.

Pour les joueurs qui cherchent à moderniser leur équipement, que ce soit un PC ou une nouvelle console, le marché C2C est un choix idéal. Vous ne vous ruinerez pas et de nombreux produits sont dans un état impeccable. Vous avez hâte de vous lancer dans la FIFA ? Sur les places de marché numériques, vous trouverez les meilleures offres de prix pour le jeu et sa monnaie.