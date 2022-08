Le mont Kilimandjaro dispose désormais d’une connectivité Internet haut débit

Les autorités tanzaniennes ont maintenant installé des services Internet haut débit sur les pentes du Kilimandjaro.

Avec un sommet de plus de 5 895 m, le mont Kilimandjaro est la plus haute montagne d’Afrique et la plus haute montagne isolée au-dessus du niveau de la mer au monde. C’est une destination populaire pour les aventuriers et attirera probablement encore plus de visiteurs maintenant qu’elle offre un accès à Internet.

Selon The Guardian, le réseau à large bande a été mis en place à une altitude de 12 000 pieds par la société d’État Tanzania Telecommunications Corporation.

Bien que nous puissions nous attendre à ce que de nombreuses personnes se diffusent en direct en escaladant la montagne sur Facebook ou Instagram, la connectivité Internet a été mise en place principalement pour des raisons de sécurité. Il aidera également à guider les grimpeurs qui se sont peut-être perdus ou qui peinent sur les pentes. « Auparavant, c’était un peu dangereux pour les visiteurs et les porteurs qui devaient opérer sans Internet », a déclaré Nape Nnauye, ministre tanzanien de l’Information.

Today Up on Mount Kilimanjaro: I am hoisting high-speed INTERNET COMMUNICATIONS (BROADBAND) on the ROOF OF AFRICA. Tourists can now communicate worldwide from the summit of Mount Kilimanjaro. WE ARE GOING TO UHURU PEAK 5880 Meters Above Sea Level!#royaltourcompliment #royaltour pic.twitter.com/jXqGoWCBjU

— Nape Moses Nnauye (@Nnauye_Nape) August 16, 2022