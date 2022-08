Ce que vous pouvez faire dans un marché baissier du Bitcoin

Vous cherchez ce que vous pouvez faire pendant un marché baissier du Bitcoin ? Lisez cet article pour un guide complet sur les choses que vous pouvez envisager.

Un marché baissier fait référence à une forte tendance à la baisse du marché qui présente une chute significative des prix sur une période relativement courte. Par rapport aux marchés traditionnels, les marchés du Application Bitcoin sont plus petits et plus volatils. Par conséquent, il est assez courant de voir des marchés baissiers cryptographiques plus robustes et plus longs, où les chutes de prix de 85% ne sont pas si rares. Il n’est pas facile de rester calme et recueilli lorsque des chutes extrêmes de Bitcoins se produisent, mais voici les choses que vous pouvez faire dans un marché baissier du Bitcoin.

Faire bon usage des indicateurs

Les investisseurs qui comprennent la compétence de l’analyse technique peuvent utiliser des indicateurs spécifiques pour évaluer quand un actif a atteint un plancher. L’analyse technique prédit le mouvement du prix d’un actif en se basant sur les tendances, les aiguilles et les modèles des graphiques.

Bien que les indicateurs ne soient pas entièrement exacts, ils peuvent vous donner un signal fort pour acheter un creux.

Faire des recherches indépendantes

Plutôt que d’écouter les représentants des entreprises et leurs opinions, qui sont cruciales, prenez le temps de faire des recherches par vous-même. Le temps consacré à l’étude et à l’apprentissage de cet actif numérique n’est jamais perdu. S’il y a un secteur de cet actif numérique que vous souhaitez mieux comprendre, c’est un endroit parfait pour commencer. Vous pourriez même vouloir développer vos compétences en matière d’investissement pour investir différemment à l’avenir. Vous pouvez donc effectuer des recherches pendant le marché baissier pour le faire plus tard.

Envisager le jalonnement

Dans un marché baissier du bitcoin, les investisseurs se sentent souvent en insécurité en raison de la baisse de la valeur de leurs actifs, et ils cherchent donc des moyens de protéger leurs portefeuilles. Vous pouvez augmenter votre sécurité et vos profits lors d’une détention à long terme sur le marché baissier du Bitcoin en effectuant un jalonnement. Le staking consiste à bloquer ses Bitcoins sur une blockchain pendant une durée minimale afin de créer un revenu passif.

Pas de panique et vendre

Lorsque des baisses de prix extrêmes vous affectent, il est d’usage d’essayer de réduire vos pertes en vendant. Cependant, vous n’en tirerez aucun avantage lorsque les prix recommenceront à augmenter. L’une des plus anciennes règles des crypto-monnaies est d’acheter à bas prix et de vendre à prix élevé, mais c’est plus facile à dire qu’à faire car il est difficile de chronométrer le marché. D’un autre côté, vendre à perte verrouillera vos pertes.

Ne vous contentez pas de vendre immédiatement, mais rappelez-vous plutôt pourquoi vous avez décidé d’investir plus tôt dans cet actif numérique.

Avoir une perspective claire et à long terme

N’oubliez pas qu’avec le Bitcoin, quelqu’un perd et quelqu’un gagne en raison de la volatilité du marché. Le Bitcoin est une mine d’or numérique, mais il faut se rappeler qu’il a des hauts et des bas. Envisagez de considérer le marché du Bitcoin dans une optique à long terme lorsque vous commencez à trader cet actif numérique.

Il est également utile d’examiner l’historique des prix de cet actif numérique. Le Bitcoin est l’une des plus anciennes crypto-monnaies, et un regard sur son graphique montre plusieurs baisses de prix importantes. Cependant, il se redresse toujours et atteint de nouveaux sommets.

Envisager d’acheter le creux de la vague

Acheter le creux de la vague est une stratégie qui est systématiquement appliquée lorsque les prix baissent, et compte tenu de la logique qui consiste à acheter bas et à vendre haut, cela peut être une bonne décision. Cependant, ce n’est pas la bonne option pour tout le monde, car les prix peuvent continuer à baisser dans des phases plus miniatures. Cependant, si vous envisagez d’acheter le creux de la vague, vous pouvez le faire via une plateforme de trading telle que l’application de trading officielle.

Pas de panique

Cela peut sembler facile, mais gérer ses émotions pendant un marché baissier n’est pas aussi simple qu’il n’y paraît, car c’est la chose la plus difficile à maîtriser lorsqu’on apprend à trader professionnellement. Cependant, essayez de rester calme pendant les marchés baissiers du Bitcoin.

En général, vous pouvez maintenant faire face à un marché baissier du Bitcoin en suivant les conseils ci-dessus.