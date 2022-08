Une carte interactive met en évidence les personnes les plus célèbres de votre ville

Quelle est la personne la plus célèbre de votre ville ? Une carte interactive vous permet de le savoir en quelques secondes.

Vous êtes-vous toujours demandé qui était la personne la plus célèbre ou la plus remarquable de votre ville natale ? Ne vous étonnez plus, car un concepteur de cartes senior de Mapbox a récemment assemblé une carte interactive qui met en évidence les personnes les plus célèbres du monde entier.

Le projet de Topi Tjukanov utilise une base de données vérifiée par recoupement de personnes notables pour présenter les lieux de naissance de personnalités publiques. Le développeur a modifié les données pour ne montrer qu’une seule personne de chaque emplacement géographique unique avec le rang de notoriété le plus élevé, ce qui signifie que s’il y a plus d’une personne célèbre d’une ville particulière, cela ne montrera que la personne la plus connue.

Tjukanov a déclaré que l’application utilise également une valeur de classement et une « valeur de somme » de notabilité pour déterminer comment les grands noms sont affichés sur la carte.

Les résultats peuvent être filtrés à travers une variété de catégories, y compris la culture, le leadership, les sports et la science. La carte par défaut est « toutes », vous aurez donc envie de bricoler pour révéler les joyaux cachés.

La base de données mesure la notoriété sur la base de cinq mesures clés, notamment le nombre d’éditions Wikipédia de chaque individu, la longueur de toutes les biographies, le nombre moyen de vues de biographies entre 2015 et 2018, le nombre total de liens externes de Wikidata et le nombre de non- éléments manquants de Wikipedia ou Wikidata pour des champs tels que la date de naissance, le sexe et le domaine d’influence.

La carte ne se limite pas non plus aux États-Unis, vous pouvez donc explorer des régions et des célébrités du monde entier. Il serait sans doute facile de passer des heures à regarder et à apprendre.