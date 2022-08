The Last of Us : HBO partage un premier aperçu de la série télévisée à venir

HBO dévoile une courte bande-annonce de la future série événement avec Pedro Pascal et Bella Ramsey, qui sortira l’année prochaine.

HBO a donné un premier teaser de sa prochaine série « live action » basée sur le jeu vidéo de survie populaire The Last of Us. Le teaser a été publié au cours du week-end dans le cadre d’une compilation de contenu à venir sur HBO. Le segment commence autour de la marque 1:42 et présente Pedro Pascal dans le rôle de Joel et Bella Ramsey dépeignant Ellie. Nous avons même un aperçu rapide de Nick Offerman en tant que Bill et Nico Parker en tant que fille de Joel, Sarah.

Le segment dure moins de 20 secondes, mais cela nous donne une idée du ton de l’émission.

Naughty Dog a annoncé l’adaptation de la série avec HBO, PlayStation Productions et le créateur de la série Chernobyl Craig Mazin au début de 2020 au début de la pandémie. Il sera basé sur les événements du premier jeu, se concentrant sur la tentative de Joel d’escorter Ellie à travers les États-Unis post-apocalyptiques, et se composera de 10 épisodes.

La première série basée sur le jeu de HBO est également en cours d’élaboration par Neil Druckmann, qui était responsable de l’histoire et du développement des personnages dans le jeu original. La série devait débuter en 2022 mais a depuis été repoussée à l’année prochaine.

The Last of Us a été lancé sur la PlayStation 3 en 2013 avant de trouver son chemin vers la PS4 l’année suivante. Le jeu se joue du point de vue de la troisième personne et a été décrit comme un « voyage de survie brutal et déchirant ». Sur Metacritic, The Last of Us a obtenu un score de 95 et le badge convoité « must-play ».

Un remake du jeu, The Last of Us Part I, se dirige vers PlayStation 5 le 2 septembre et finira par atterrir sur PC.