WinAMP : Une nouvelle version après 4 ans dans l’ombre

Après quatre ans dans l’ombre, Winamp lance une nouvelle version 5.9 RC1 Build 9999 avec notamment la prise en charge de Windows 11.

Winamp est un lecteur de musique rapide, flexible et haute fidélité pour Windows. Winamp prend en charge la lecture de nombreux types audio (MP3, OGG, AAC, WAV, MOD, XM, S3M, IT, MIDI, etc.) et vidéo (AVI, ASF, MPEG, NSV), des apparences personnalisées appelées skins (prenant en charge à la fois Winamp 1 classique .x/2.x skins et Winamp 3 freeform skins), plug-ins de visualisation audio et d’effets audio (y compris deux plug-ins de visualisation dominants dans l’industrie), une bibliothèque multimédia avancée, une prise en charge de la radio et de la télévision Internet, l’extraction de CD et la gravure de CD .

Cette nouvelle version, la première en 4 ans, lit les MP3, AAC, WMA, etc. Compatible avec les plug-ins Winamp 2 ; Prise en charge complète des skins classiques et modernes ; Lit les vidéos ; dispose d’une puissante bibliothèque multimédia ; Parcourir les stations de radio et de télévision Internet ; Vidéos musicales et chansons Internet intégrées ; Visualisations groupées ; et graver et extraire des CD.

Fonctionnalités de Winamp : un éditeur de listes de lecture et un égaliseur graphique à 10 bandes avec des préréglages définissables par l’utilisateur qui peuvent charger automatiquement des fichiers spécifiques. Il inclut également la prise en charge des entrées/sorties Windows Media Technology 4.0 et le décodeur MP3 Fraunhofer standard de l’industrie.

C’est l’aboutissement de 4 ans de travail depuis la version 5.8. Deux équipes de développement et une période de pause induite par la pandémie entre les deux. Pour l’utilisateur final, il peut sembler qu’il n’y ait pas tout un tas de changements, mais la partie la plus importante et la plus difficile consistait en fait à migrer l’ensemble du projet de VS2008 vers VS2019 et à faire en sorte que tout soit construit avec succès.

Les bases sont maintenant posées et nous pouvons maintenant nous concentrer davantage sur les fonctionnalités. Qu’il s’agisse de réparer / remplacer les anciens ou d’en ajouter de nouveaux. Le numéro de build restera 9999 pour cette version, par ex. si/quand il y a une version rc2 ou finale (les builds peuvent être identifiés par nom de fichier + horodatage). Nous allons le réinitialiser pour 5.9.1.

Bien que des tests internes approfondis aient déjà été effectués, cela est toujours marqué comme une version Release Candidate. Toutes les fonctionnalités doivent être testées.