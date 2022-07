Google facilite la modification des PDF sur les Chromebooks

Google va apporter un certain nombre d’autres fonctionnalités aux Chromebooks pour faciliter la modification des PDF.

À partir de la semaine prochaine, l’édition de fichiers PDF sur un Chromebook sera un jeu d’enfant. Les utilisateurs pourront surligner du texte, remplir des formulaires, signer des documents et ajouter des annotations textuelles directement dans l’application Galerie.

La galerie est l’application de retouche photo par défaut sur les Chromebooks. Semblable à Photos sur Windows, c’est là qu’un lot de photos apparaît pour la première fois lorsque vous l’ouvrez. La plupart des Chromebooks ne sont pas livrés avec un éditeur PDF par défaut, et bien que des options tierces gratuites existent, leurs fonctionnalités ont tendance à être limitées, et l’édition directement dans la Galerie semble entraîner beaucoup moins de tracas.

Cela pourrait être d’une grande aide pour les étudiants, un groupe démographique parmi lequel les Chromebooks sont largement utilisés. Non seulement ils peuvent annoter plus facilement des textes et des devoirs, mais ils peuvent également annoter des notes manuscrites de la classe (qui peuvent être exportées au format PDF à partir de l’application Cursive dans ChromeOS).

Google apporte un certain nombre d’autres fonctionnalités aux Chromebooks cet automne, y compris un « nouvel éditeur de films et des fonctionnalités de montage vidéo » dans Google Photos, qui arrivera d’abord sur les Chromebooks. Les utilisateurs pourront, « en quelques clics », compiler une vidéo à partir des clips et des photos stockés sur leur compte. Il semble que vous n’ayez qu’à sélectionner un thème (« Love Story », « Pet Movie », etc.) et des sujets, et Google fera le reste.

Ceux qui veulent plus de contrôle pourront également utiliser un « éditeur de film » plus avancé pour organiser les clips, appliquer des filtres et ajuster les paramètres tels que la luminosité, le contraste et le point blanc.

Les autres fonctionnalités de Google Photos en août incluent des thèmes clairs et sombres ainsi que l’intégration de fonds d’écran.