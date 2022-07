Apex Legends : un joueur pro refuse de tirer sur un adversaire déconnecté pendant un tournoi

Un joueur pro a refusé de tirer sur un adversaire lors des Apex Legends Global Series 2022 quand il a réalisé que celui-ci avait été déconnecté.

Ce n’est pas souvent que nous entendons des histoires positives sur l’esprit sportif dans le monde des tournois de esports, mais cela arrive. Le week-end dernier, un joueur professionnel d’Apex Legends a choisi de ne pas tirer sur un concurrent qui avait perdu sa connexion au jeu, malgré le fait que 2 millions de dollars étaient en jeu.

L’incident s’est produit samedi lors du championnat Apex Legends Global Series (ALGS), un événement Apex Legends LAN dans lequel les équipes s’affrontent pour un prize pool de 2 millions de dollars. Au cours d’un match, Philip « ImperialHal » Dosen et ses coéquipiers TSM ont repéré un joueur solitaire se tenant à découvert et ne bougeant pas.

ImperialHal a reconnu que le joueur avait probablement perdu sa connexion. Bien qu’il n’y ait pas de règles interdisant de tirer sur des adversaires dans cette situation, ImperialHal a demandé à ses coéquipiers de ne pas profiter du malheur du joueur.

« Ne tirez pas sur lui. Ne tire pas sur lui ! Il a crash », a déclaré ImperialHal. « Il a crash à 100%. Ne les tuez pas, c’est Scarz ».

Fans are heaping praise on @ImperialHal after he refused to eliminate a disconnected opponent during the $2m #ALGS Championship 🙌 pic.twitter.com/76iHuAfwaQ — Apex Legends News (@alphaINTEL) July 10, 2022

ImperialHal a reçu à juste titre de nombreux éloges pour ses actions de la part des fans d’eSports et de ses collègues professionnels. Répondant aux commentaires, il a déclaré: « C’est le moins que chaque joueur puisse faire ici avec ces problèmes », probablement une référence à certains des problèmes de connexion auxquels Apex Legends a été confronté récemment, qui ont conduit à des appels pour un mois d’août sans Apex.

Être un bon sportif n’a pas non plus de prix; TSM et Scarz ont traversé la chaleur et les manches de championnat. Le grand prix a finalement été remporté par l’équipe australienne DarkZero pour la deuxième fois consécutive.