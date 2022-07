Les casques VR Meta ne nécessiteront bientôt plus de compte Facebook

Meta a annoncé qu’il n’y aura plus besoin d’un compte Facebook pour utiliser un de ses casques de réalité virtuelle.

À partir du mois d’août, Meta déploiera un nouveau système de compte pour sa plateforme VR, distinct des comptes Facebook et Instagram. La société prévoit également d’introduire un nouveau système de profil et des contrôles de confidentialité.

Ceux qui commencent à utiliser un Quest 2 après août doivent créer un compte Meta VR. Les utilisateurs existants ont jusqu’au 1er janvier 2023 pour effectuer la transition. À ce moment-là, les utilisateurs déjà connectés via Facebook ou Instagram peuvent migrer vers un compte Meta VR, puis choisir s’il reste lié aux comptes sociaux susmentionnés.

Créer un compte Meta VR signifie également créer un profil Meta Horizons, qui contrôle l’apparence de chaque utilisateur dans les espaces Meta VR, contenant son nom et son avatar. Ceux qui ont des profils Oculus devront les convertir en Meta Horizons.

Au lieu d’amis, les profils Horizons auront des « abonnés » comme Instagram, avec trois modes de contrôle de la confidentialité : ouvert à tous, amis et famille, et solo. Il y aura également un cadre privé où vous pourrez autoriser manuellement tous ceux qui souhaitent vous suivre. Seuls les membres approuvés peuvent voir vos abonnés et ceux que vous choisissez de suivre en mode privé. Cependant, vos informations de base telles que le nom et l’avatar sont toujours publiques.

Ces changements plairont probablement à ceux qui s’intéressent à la réalité virtuelle et qui ne veulent pas lier les comptes de médias sociaux aux casques. L’exigence précédente de Facebook a fait craindre que les casques Quest ne deviennent des outils de surveillance sociale et de collecte d’informations. Il reste à voir dans quelle mesure les comptes Meta indépendants atténueront ces craintes.