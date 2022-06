Snap teste une offre d’abonnement payant appelée Snapchat Plus

Snap développe une offre d’abonnement payant qui accordera aux membres un accès anticipé à des fonctionnalités supplémentaires exclusives.

Snap n’est pas la seule plateforme de réseau social à s’intéresser aux offres payantes. Telegram prévoit de déployer ce mois-ci un abonnement payant appelé Telegram Premium. L’année dernière, Twitter a lancé un abonnement mensuel payant appelé Twitter Blue qui permet aux utilisateurs de personnaliser leur expérience et d’accéder à des fonctionnalités premium.

La porte-parole de Snap, Liz Markman, a confirmé à The Verge que Snapchat Plus en était à la première phase de test interne, ajoutant qu’ils étaient enthousiasmés par le potentiel de partager des fonctionnalités exclusives, expérimentales et de pré-version avec les abonnés et d’apprendre comment ils peuvent mieux servir leur communauté.

So… by subscribing to #Snapchat+ you can:

1️⃣ Pin a friend as a #1 BFF

2️⃣ Get access to exclusive Snapchat icons

3️⃣ Display a badge in your profile

4️⃣ See your orbit with BFF

5️⃣ See your Friend's whereabouts in the last 24 hours

6️⃣ See how many friends have rewatched your story

— Alessandro Paluzzi (@alex193a) June 16, 2022