Comment se former à la data en 2022 ?

Il existe différentes façons de se former à la Data en 2022. Découvrez la méthode la plus efficace pour acquérir les compétences techniques requises et commencer à travailler très rapidement.

En 2022, la Data Science est un domaine en plein essor. Toutes les industries ont un besoin crucial de données, et doivent donc compter sur l’expertise des Data Scientists, Data Analysts, Data Engineers et autres métiers.

Par conséquent, ce secteur d’activité demeure l’un des plus attractifs. Les professionnels peuvent profiter d’un salaire à six chiffres, d’un taux d’emploi au plus haut et d’une liberté de travailler n’importe où dans le monde.

Toutefois, pour exercer l’un des métiers de la Data, il est impératif d’acquérir les compétences requises. Découvrez les différentes voies permettant d’y parvenir.

Pourquoi se former à la Data ?

La Data Science s’est imposée dans tous les secteurs, car les entreprises ont compris l’importance des données. Aujourd’hui, collecter et traiter des données est indispensable à la croissance d’une organisation.

C’est la raison pour laquelle les Data Scientists sont sollicités pour générer de précieuses informations à partir des données brutes. En les exploitant, les entreprises peuvent surpasser la concurrence et accroître leurs profits.

Les professionnels de la Data peuvent donc profiter de nombreuses opportunités. Selon le Bureau of Labor Statistics des États-Unis, le nombre d’emplois dans ce domaine devrait augmenter de 30% d’ici 2026.

Le nombre de professionnels en activité est largement inférieur à la demande, et les employeurs se disputent les plus talentueux. Par conséquent, les salaires proposés sont élevés. En France, selon Glassdoor, un Data Scientist gagne en moyenne 45 000€ par an.

En outre, les professionnels de la Data peuvent trouver du travail très facilement. Par exemple, plus de 90% des diplômés du MS de Data Science de l’Université de San Francisco ont décroché un poste à temps plein moins de trois mois après avoir complété le cursus.

Quelles compétences pour travailler dans la data ?

Les métiers de la Data requièrent des compétences techniques. Vous devez notamment apprendre à maîtriser les langages de programmation comme Python et R, et les bibliothèques dédiées à la Data Science comme Numpy, matplotlib ou scikit-learn.

À l’aide de ces outils, un Data Scientist doit être capable de nettoyer, d’analyser et de visualiser les données. Il doit aussi être capable d’écrire des requêtes SQL pour interroger les bases de données.

Le professionnel de la data est également un expert en statistiques, et maîtrise les bases du Machine Learning. Afin de travailler efficacement en équipe, il doit aussi utiliser les plateformes comme GitLab et connaître les pratiques de CI/CD.

Un diplôme est-il nécessaire ?

Obtenir un diplôme spécialisé peut être un atout pour décrocher un emploi dans la Data Science. Toutefois, ceci prend généralement plusieurs années et peut coûter très cher.

En outre, les universités sont souvent limitées par l’inertie institutionnelle et s’adaptent lentement aux évolutions de l’industrie. En optant pour un tel cursus, vous risquez de perdre du temps à étuder des technologies obsolètes et déjà remplacées en entreprise par des outils plus modernes.

Il est préférable de choisir la méthode la plus efficace pour se former à la Data : un BootCamp en ligne.

Les BootCamps en ligne : le meilleur moyen de se former à la Data

Les BootCamps de Data Science sont proposés en ligne, ou en présentiel. Leur durée peut aller de quelques jours à plusieurs mois, mais l’objectif reste de se former de façon rapide, intensive et pratique.

Ce type de cursus présente de nombreux points forts, et de nombreux organismes proposent aujourd’hui des BootCamps. Toutefois, la qualité du programme et de l’enseignement peut fortement varier d’une formation à l’autre. Il est donc important de bien choisir.

Par ailleurs, le prix d’un BootCamp peut être élevé. Pour éviter de casser sa tirelire, mieux vaut choisir un programme éligible au Compte Personnel de Formation.

Privilégiez aussi une formation permettant d’obtenir une certification industrielle à la fin du parcours. Il s’agit d’un atout précieux pour démontrer vos compétences auprès des employeurs lors de futurs entretiens.

Assurez-vous également de choisir un BootCamp transparent concernant le taux de succès des participants, et le taux d’insertion professionnelle. Vérifiez les commentaires et les avis des anciens apprenants, et passez en revue le programme pour être sûr qu’il couvre les technologies les plus récentes.

Parmi les leaders du domaine en France, le bootcamp DataScientest propose 4 formations data à distance. En complétant l’un de ces cursus, vous pourrez rapidement devenir Data Scientist, Data Analyst, Data Engineer ou Data Manager.

À l’issue de la formation, vous aurez toutes les compétences requises pour décrocher un premier emploi dans la Data Science. Vous pourrez commencer une longue carrière tournée vers l’avenir, offrant d’innombrables opportunités d’évolution.