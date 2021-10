Python dépasse Java et JavaScript comme langage de programmation le plus populaire pour la première fois en 20 ans

Pour la première fois en 20 ans , Python dépasse Java et JavaScript comme langage de programmation le plus populaire.

Pour la première fois depuis plus de 20 ans, le langage de programmation Python a dépassé Java, JavaScript et C en tant que langage le plus populaire. Le classement mis à jour pour octobre a révélé la réalisation via Tiobe, un indice qui calcule les résultats en fonction des recherches sur le Web.

Tiobe, une entreprise spécialisée dans l’évaluation et le suivi de la qualité des logiciels, a suivi la popularité des langages de programmation au cours des deux dernières décennies. Il utilise des requêtes sur des moteurs de recherche et des sites Web populaires tels que Google, Bing, Yahoo!, Wikipedia et YouTube pour assembler son index. Au total, 25 moteurs de recherche et sites sont examinés au cours du processus.

L’index lui-même ne concerne pas le meilleur langage de programmation en soi ou le langage dans lequel le plus de lignes de code ont été écrites, mais strictement le nombre de recherches de langages sur les moteurs de recherche. Ainsi, même si certains ne prennent peut-être pas au sérieux l’exploit réalisé par Python sur la base de la méthodologie utilisée, il s’agit toujours d’une étape importante étant donné que c’est la première fois en 20 ans que Python est en tête du classement.

« Python, qui a commencé comme un simple langage de script, en tant qu’alternative à Perl, est devenu mature. Sa facilité d’apprentissage, son énorme quantité de bibliothèques et son utilisation répandue dans toutes sortes de domaines en ont fait le langage de programmation le plus populaire d’aujourd’hui », a déclaré le PDG de Tiobe, Paul Jansen.

Comme le montre la liste du « Langage de programmation de l’année » de Tiobe, décerné pour avoir obtenu la plus forte augmentation des notes en un an, Python s’est maintenu dans la conversation parmi les autres langages populaires depuis 2007 en gagnant quatre fois.

Python en tête de l’index, cependant, n’était pas nécessairement dû à une augmentation des recherches. Au lieu de cela, d’autres langues tombant dans les recherches ont vu qu’une part de 11,27% pour Python était suffisante pour qu’il prenne la tête. C a chuté de 5,79 % par rapport à octobre 2020 pour une part de 11,16 % dans l’indice, tandis que Java a chuté de 2,11 % à 10,46 %.

Les autres langages qui ont complété le top 10 de l’index d’octobre étaient C++, C#, Visual Basic, JavaScript, SQL, PHP et Assembly Language.

Une enquête de 2020 basée sur 17 000 réponses de développeurs a montré comment JavaScript restait le langage de programmation le plus utilisé. Le rapport a également révélé que Python a ajouté 2,2 millions de développeurs, principalement en raison de l’augmentation à la fois de l’apprentissage automatique et de la science des données.