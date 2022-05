Rocket Lab rattrape sa fusée au vol avec… un hélicoptère

La société Rocket Lab a réussi un exploit : rattraper un propulseur dans les airs avec un hélicoptère.

La société SpaceX d’Elon Musk a été la pionnière de l’idée des propulseurs de fusée réutilisables. SpaceX et la société de tourisme spatial Blue Origin ont largement perfectionné un système qui permet à leurs boosters d’atterrir debout et intacts pour une utilisation répétée, réduisant considérablement les coûts associés aux missions dans l’espace.

Lundi, la société aérospatiale Rocket Lab a partiellement réussi sa mission de rattraper son lanceur orbital Electron en vol à l’aide d’un hélicoptère.

La mission, baptisée « There And Back Again », a été lancée depuis le Pad A du complexe de lancement 1 de Rocket Lab sur la péninsule de Mahia en Nouvelle-Zélande. Elle a déployé avec succès 34 satellites dans l’espace pour le compte de plusieurs clients, mais le vrai test était de savoir si l’entreprise pouvait ou non exécuter une nouvelle idée consistant à capturer le propulseur de fusée en l’air alors qu’il retombait sur Terre.

Rocket Lab a adopté une approche légèrement différente. Au lieu de faire atterrir son propulseur tout seul, la fusée épuisée a déployé un parachute de drogue, puis une goulotte principale plus grande. Un hélicoptère Sikorsky S-92 avec un crochet sur une longue ligne a été envoyé pour accrocher la ligne de parachute.

L’espoir était de faire voler le booster en toute sécurité vers la terre, mais le pilote de l’hélicoptère a détecté des caractéristiques de charge différentes de celles rencontrées lors des tests et a décidé de larguer le booster dans l’océan.

« Ramener une fusée de l’espace et l’attraper avec un hélicoptère est une sorte de ballet supersonique », a déclaré le fondateur et PDG de Rocket Lab, Peter Beck.

« Un nombre considérable de facteurs doivent s’aligner et de nombreux systèmes doivent fonctionner parfaitement ensemble, je suis donc incroyablement fier des efforts exceptionnels de notre équipe de récupération et de tous nos ingénieurs qui ont fait de cette mission et de notre première prise un succès. »

Rocket Lab a récupéré le booster et le renverra à son installation pour analyse.