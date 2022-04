Même si les casinos en ligne se comptent par centaine, Madnix Casino fait partie de ceux qui se distinguent positivement du lot à travers la qualité de la plateforme et les bonus.

L’univers du casino en ligne, ne cesse d’accueillir de nouveaux acteurs. Madnix Casino fait partie de ces nouveaux casinos qui en dépit de leur jeune âge font forte sensation dans l’univers des machines à sous, du poker, du blackjack… Avec sa mascotte, Madnix Casino se démarque du lot de ses concurrents de par ses bonus, la qualité des jeux proposés… Dans cet article, nous allumons les projecteurs sur Madnix Casino et recensons les points clés que vous devez connaitre de ce casino.

Présentation de Madnix Casino

Créé à la fin de l’été 2019, Madnix Casino fait partie de ces casinos qui prouvent réellement « qu’aux âmes bien nées, la valeur n’attend pas le nombre d’années ». Même s’il fait partie des nouveaux venus, Madnix Casino impressionne tant les joueurs que les experts du domaine. Avec sa mascotte dénommée Dr Nix, Madnix Casino propose une interface assez fluide en cartoon, bien colorée qui permet aux joueurs de vivre des moments de distraction uniques. De nombreux bonus sont disponibles sur ce casino qui vous permet de demander à faire des retraits 7 jours sur 7. N’hésitez pas à lire cette revue sur Madnix

Les jeux présents sur Madnix

Madnix Casino propose aux joueurs, plus de 1000 jeux. Afin de faciliter l’accès des jeux aux joueurs, ces derniers sont classifiés par catégorie. Ainsi, vous retrouverez la catégorie des jeux de machines à sous, des jeux de table, de vidéo poker … Une barre de recherche intelligente est également disponible afin de vous permettre de retrouver plus facilement le jeu de votre choix.

Au niveau des machines à sous, Madnix Casino propose plus de 750 slots avec des thématiques assez diversifiées. Entre autres, on peut citer The Golden Owl of Athena, une machine à sous conçue par Betsoft qui porte sur la Grèce Antique. Reactoonz de Play’n’Go quant à lui est conçu sous le thème de créatures étrangestandis que Dwarfs Gone Wild porte sur la thématique de nains assez rigolos.

Si vous êtes un inconditionnel des jeux de table, Madnix Casino est également fait pour vous. Vous retrouverez entre autres, les jeux de Baccara, de Poker, de Roulette, de Blackjack sous diverses versions. En termes de vidéos poker, Madnix Casino permet aux joueurs de choisir dans une cinquantaine de jeux. D’autres jeux tels que le bingo, le keno, les tickets à gratter sont également disponibles.

Afin de permettre aux joueurs d’avoir accès à cette variété de jeux, Madnix Casino s’est associé les services de grands concepteurs de logiciels tels que : MGA, Quick Spins, Red Tiger, Felix Gaming, Big Time Gaming, Fugazo … Des collaborations avec d’autres grands noms tels que : Netent, Yggdrasil sont également en vue. Avant de vous lancer lisez notre article sur comment se lancer dans le casino en ligne.

Les options de jeu disponibles sur Madnix

Madnix Casino donne la possibilité aux joueurs d’avoir accès à une version flash sans téléchargement. Ceux qui adorent jouer sur PC pourront le faire avec une grande aisance. Le casino Madnix dispose d’une interface responsive design permettant à ceux qui se sentent plus à l’aise sur mobile de pouvoir faire leurs mises avec aisance. L’un des points forts de Madnix Casino est cette transparence dont il fait preuve en affichant le taux de redistribution des jeux. Les taux de redistribution sont des éléments fondamentaux pour le choix du casino en ligne. Il peut également être un appât pour les « faux casinos en ligne ». Contrairement à de nombreux casinos, Madnix Casino permet aux joueurs de tester n’importe quel jeu avec de l’argent virtuel.

Les dépôts et retraits avec Madnix Casino

En termes de dépôt et de retrait, Madnix met à la disposition des joueurs très peu d’options. Toutefois, celles disponibles sont largement suffisantes afin de vous permettre de faire vos opérations. Il faut dire que le casino en ligne a fait l’option de la qualité par rapport à la quantité. Vous avez la possibilité de faire les dépôts de façon sécurisée avec les cartes VISA ou Mastercard ou avec les tickets prépayés. Le dépôt minimum est de 25 €.

Au niveau des retraits, le montant minimum dont vous devez disposer est de 100 €. Madnix Casino fait preuve d’un sérieux exceptionnel en termes de retraits puisque ceux-ci sont traités dans un délai de 24 heures. Le casino en ligne offre également la possibilité d’effectuer deux retraits par semaines.

Les bonus chez Madnix Casino

Madnix Casino comme bon nombre d’autres casinos offre des bonus aux joueurs afin de les fidéliser et d’accroitre leur chance de gagner. Parmi les bonus offerts se trouvent le bonus de bienvenu du casino en ligne qui a tout pour vous séduire. En effet, le casino en ligne vous permet de bénéficier de 100% de bonus sur votre premier dépôt jusqu’à hauteur de 50 €. Votre deuxième dépôt dans la limite des 50 €, bénéficie également d’un bonus de 50%. Le grand avantage des bonus de Madnix Casino c’est qu’ils sont sans restriction c’est-à-dire que vous pouvez jouer aux jeux que vous désirez avec.

En termes de promotion, Madnix Casino fait preuve d’une grande originalité .En effet, pour que vous arriviez à bénéficier des offres promotionnelles du casino en ligne, vous devez faire travailler vos méninges en répondant à un quiz ou en jouant à un jeu. Vous avez par exemple la possibilité de résoudre « l’équation du Pr Nix » qui vous donne la possibilité de bénéficier d’un cash de 25% si vous répondez aux 5 questions posées.